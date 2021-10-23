ВИДЕО | Федор Емельяненко вырубил Джонсона на 2-й минуте!

Федор победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Несмотря на возраст, Емельяненко заметно превосходил американца в скорости и был точнее в разменах.

”Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей”, — сказал Емельяненко.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Все три ученика Федора тоже победили: Кирилл Сидельников нокаутом, Анатолий Токов и Никита Михайлов — решением. Усман Нурмагомедов уверенно победил: задушил в первом раунде финна Пиетилу, который, казалось, оказался психологически не готов к поединку.