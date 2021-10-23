24.10.2021, 00:33
ВИДЕО | Федор Емельяненко вырубил Джонсона на 2-й минуте!(3)
Фото: скриншот трансляции
В Москве на ВТБ Арене состоялся турнир Bellator 269, сообщает Sports.ru.
В главном событии тяжеловес промоушена Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут.
В главном событии тяжеловес промоушена Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде. Бой продолжался менее двух минут.
Федор победил Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Несмотря на возраст, Емельяненко заметно превосходил американца в скорости и был точнее в разменах.
”Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей”, — сказал Емельяненко.
Все три ученика Федора тоже победили: Кирилл Сидельников нокаутом, Анатолий Токов и Никита Михайлов — решением. Усман Нурмагомедов уверенно победил: задушил в первом раунде финна Пиетилу, который, казалось, оказался психологически не готов к поединку.