СМИ: в Санкт-Петербурге ввели ”жесткий локдаун” с 30 октября

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября будет прекращена работа кафе и ресторанов, непродовольственных магазинов, фитнес-центров и салонов красоты.

До этого "Фонтанка" писала, что ограничения введут с 30 октября. В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями. В частности, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в столице, будут доступны театры и музеи. Объявят о новых мерах, предположительно, вечером 23 октября.

”Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся”, — пояснил логику собеседник ”Фонтанки”.

При этом меры решили сделать симметричными московским, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать на каникулы в Петербург. Жёсткие ограничения в ноябре позволят разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников, считают власти.

”Фонтанка” сообщала, что после объявления ограничений в Москве на период с 28 октября по 7 ноября стремительно заканчиваются билеты на ”Сапсаны” по направлению Москва — Петербург, свободные места в гостиницах Петербурга и Ленобласти на начало ноября также на исходе. Фактически, принимая жесткое решение, администрация Петербурга идет на вынужденные меры.

В Москве с 28 октября по 7 ноября полностью запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий. Исключение сделано только для тех, которые смогли согласовать с городскими властями либо с Роспотребнадзором. В нерабочие дни в Москве должна быть остановлена работа всех предприятий, за исключением обеспечивающих функционирование базовой городской инфраструктуры.

При этом доставку и работу общепита навынос в Москве не ограничивают. Смогут работать при 50%-ной загрузке и QR-кодах театры и музеи.