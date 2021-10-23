Охранная фирма: воры скормили псам столько снотворного, что это сказалось на их здоровье

Воры нападают и на домашних животных

В Пирита был случай, когда человек хотел подключиться к охранной системе, чтобы защитить своего питомца. ”У его знакомого собаки сторожили дом во дворе, и воры скормили псам столько снотворного, что это сказалось на их здоровье”, — рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла. Ситуации, когда в ходе кражи со взломом собаку кормят снотворным, происходят по всей Европе. В Ирландии в графстве Лимерик вернувшийся домой хозяин обнаружил свою собаку лежащей без сил на земле. Ветеринар установил, что животное накормили снотворным. В этот раз все закончилось хорошо, потому что доза снотворного не навредила здоровью собаки. К сожалению, есть и более печальные примеры: в Германии владелец двухлетнего бультерьера был вынужден усыпить своего питомца из-за того, что взломщики дали собаке смертельную дозу транквилизаторов.

В этих случаях табличка о том, что дом охраняет собака, скорее подал ворам сигнал, что другой охраны и нет. Задним числом животное не спасти, но для обеспечения безопасности можно установить дома охранную систему, защищающую одновременно как ваш дом, так и домашних животных.

Как не волноваться, уходя из дома?

Есть много способов защитить свой дом и домашних животных. Выбор зависит от конкретных факторов: плана и размера дома и т. д. Датчики движения бывают разные — как для семей без домашних животных, так и для домов, где питомцы есть. Что касается последних, задается определенный вес, начиная с которого датчики срабатывают.