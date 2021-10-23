Защитник "Манчестер Юнайтед" признался, что в 13 лет стал жертвой сексуального насилия

”Это был тяжёлый момент для меня. Мне ещё нужно рассказать о случившемся братьям, сёстрам и всем близким друзьям. Не хочу, чтобы люди испытывали ко мне жалость. Неоднозначная и сложная с точки зрения морали ситуация. Недавно я рассказал об этом маме. Любая мать не ожидает услышать такое от своего ребёнка, передает "Чемпионат".

Это стало для неё большим потрясением, она разгневалась. Мама заявила: ”Ты не должен рассказывать об этом в книге, это личное”. Но я ответил ей: ”Мам, это не для меня, это для других детей”. Она сказала, что понимает. Я не думал всерьёз о судебном преследовании виновного в насилии, хотя его мама предлагала подать на преступника в суд”, — цитирует Эвра The Athletic.

Как пишет sports.ru, Эвра в школьное время несколько месяцев ночевал у своего учителя, чтобы побыстрее приходить в школу, а потом на тренировку. Учитель входил, когда Эвра засыпал (по крайней мере, так думал мужчина). И однажды он зашел слишком далеко.

”Раздался щелчок задвижки, которую я не мог запереть, появлялась полоска света от дверной рамы. Я внимательно следил за тем, как вырисовывалась фигура завуча и медленно приближалась к моей кровати, — рассказывал Патрис. — Завуч, полагая, что я заснул, засовывал руки мне под одеяло и пытался меня потрогать. Я знал, что он делает что-то неправильное, поэтому пытался оттолкнуть его и ударить кулаком.

Я держался, но мне было страшно, хоть я и не мог показать ему свой страх. Это могло продолжаться 10-15 минут, как драка. Он был настроен серьезно, он пытался стянуть с меня штаны. В темноте никто не произнес ни слова, но он трогал себя и испытывал сексуальное возбуждение от происходящего”.

Так продолжалось несколько месяцев — Эвра не признавался маме, потому что ему было стыдно, и боялся, что ”никто не поверит”: ”Я не собирался сдаваться, я был бойцом”. Но все же однажды он набрался смелости и сказал маме, что больше не будет ночевать у учителя.

”Он даже не спросил, почему я уезжаю — он все знал. В последнюю ночь в доме этого человека, когда он узнал, что я возвращаюсь к своей семье, ему наконец удалось добиться цели. Он взял мой пенис в рот”, — делится Эвра жуткими подробностями.