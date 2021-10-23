RusDelfi в Латвии | Локдаун напомнил о советских очередях в магазинах: чтобы попасть в Lidl, приходится ждать не менее часа

Иво, который только занял место в очереди говорит, что готов ждать, потому что в Lidl все дешевле. Правда, он признается, что пришел в этот магазин впервые.

Галина говорит, что очереди выстраиваются не только у Lidl, но и магазинов сетей Maxima и Rimi. ”Не всё ли равно где стоять?” — задает она риторический вопрос. "Кушать хочется всегда, без вариантов", — замечает Лариса, которая стоит рядом.

Женщины подтверждают, что очереди в магазины образовались после того, как в стране был введен локдаун. Днем ранее они стояли в очереди в магазин Maxima. Минимальное время ожидания в очереди — полчаса.

Подходим к двери магазина, к людям, которые вот-вот войдут внутрь. Мужчина говорит, что стоял в очереди примерно час.

Латвия вышла на первое место в мире по темпам заболеваемости Covid-19. В связи с этим власти ввели жесткий локдаун на один месяц. За минувшие сутки в Латвии выявлено 2932 новых случая Covid-19, скончались 26 пациентов.