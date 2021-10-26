РЕЦЕПТ | Запеченная свекла с соусом из тунца

На этот рецепт меня инспирировало классическое пьемонтское блюдо #vitellotonnato . В оригинале ломтики ароматной телятины подаются в насыщенном рыбном соусе из тунца, каперсов и анчоусов. Я заменила телятину на свеклу и получилось просто невероятно вкусное блюдо! Которое может выступить и как закуска и как сытное самостоятельное блюдо. Все будет зависеть от размера порции.

Понадобится:



Приготовление:

Свеклу промыть, обсудить, смазать оливковым маслом и завернуть в фольгу. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 40-50 минут.

Пока свёкла запекается приготовить соус. Положите тунец, каперсы, филе анчоусов и яичные желтки в кухонный комбайн и пробейте около 30 секунд. Добавьте лимонный сок и взбивайте еще 10 секунд. Приправьте черным перцем.

Тунец выбирайте качественный, желательно цельные стейки, а не измельчённый.

Анчоусы я обычно беру в Stockmann, там же можно найти каперсы.

Включите кухонный комбайн на минимальную скорость и медленно, одной струей добавьте оливковое масло. Готовый соус будет иметь консистенцию похожую на свежий майонез.

Для подачи нарежьте запеченную и очищенную свеклу как можно тоньше и выложите ломтики на большое сервировочное блюдо.

Вылейте соус поверх свёклы, но оставьте немного свеклы по краям. Украсить цельными каперсами и рукколой.

Начинайте наслаждаться!

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