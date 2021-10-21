Путин выступил в клубе «Валдай». О кризисе капитализма, Украине, газе: 10 главных цитат(38)
О глобальных изменениях
Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества, во всяком случае из тех, что мы знаем. <...> Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования.
О кризисе капитализма
Существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.
О любимых философах
Вы знаете, я не хотел бы говорить там, что только Иван Ильин, но я читаю Ильина, да, читаю до сих пор <...>. Бердяева я упомянул, значит, другие наши мыслители. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем.
О противоречиях, которые обострила пандемия
На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, повторю, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются. Подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытаются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ.
Об отношениях НАТО и Украины
Значит, и раз расширили [НАТО], и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить «Томагавки» — ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять — и все». <...> Завтра под Харьковым ракеты появятся. Что нам делать-то с этим? Ну не мы же туда лезем со своими ракетами! К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема. Конечно, это проблема.
О способе разрешения газового кризиса в Европе
Первая труба «Северного потока — 2» заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». В общем объеме это 55 млрд куб. м. Если иметь ввиду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м., то 55 млрд куб. м. — это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки.
О законе об иностранных агентах
Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии, <...> даже мои знакомые говорили: мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, и нас подводят к тому, что мы иноагенты <...> Этот закон не запрещает дальше проводить политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены.
О словах президента Турции о «горстке стран», от которых зависит весь мир
Понятно, почему лидер Турции говорит об этом, потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не даже России решать. Это нужно решать в ходе консенсуса при окончательном решении вопросов подобного рода. Я сказал об этом президенту Эрдогану: если мы разрушим право вето постоянного члена, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же час.
О ситуации на энергетическом рынке Европы
Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: «Мерзни, мерзни волчий хвост!». Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке.
О способе укрепления влияния России в мире
Себя уважать. Вот это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы доказать кому-то, что мы хорошие. Относиться с уважением к себе, своей истории, своей культуре. И люди к вам потянутся.
ТАСС приводит полный текст речи главы российского государства.