Путин выступил в клубе «Валдай». О кризисе капитализма, Украине, газе: 10 главных цитат

О глобальных изменениях

Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества, во всяком случае из тех, что мы знаем. <...> Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования.

О кризисе капитализма

Существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий.

О любимых философах

Вы знаете, я не хотел бы говорить там, что только Иван Ильин, но я читаю Ильина, да, читаю до сих пор <...>. Бердяева я упомянул, значит, другие наши мыслители. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем.

О противоречиях, которые обострила пандемия

На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, повторю, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются. Подход в духе «своя рубашка ближе к телу» окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытаются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ.

Об отношениях НАТО и Украины