В Латвии лишили лицензии телекомпанию, которая ретранслировала российский Первый канал(45)
Решение было принято на основании того, что в течение года в программах ПБК Латвия были констатированы три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".
В первом случае штраф был наложен за грубое нарушение основных условий выданной лицензии на вещание путем трансляции в программе "ПБК Латвия" программ, созданных другими электронными СМИ.
Во втором случае штраф был наложен за несоблюдение обязательств предоставлять в программе не менее 51% еженедельных европейских аудиовизуальных передач.
В третьем случае штраф был наложен, поскольку в программе содержалась информация, которая угрожала общественному здоровью или могла представлять серьезный риск. В одной из передач, в частности, говорилось о том, что Covid-19 — заболевание с низким уровнем заразности, и от нее можно уберечься, употребляя в пищу сельдь.
Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года. Лицензия на вещание будет аннулирована с 26 октября. Сообщается, что в июле NEPLP решило отозвать лицензию на вещание Radio PIK, которое также допустило три серьезных нарушения в течение года.
С 27 сентября Первый Балтийский Канал стал предлагать зрителям передачи на латышском языке. Прежнее содержание канала перенесли на соседний канал с логотипом ПБК+, а на канале ПБК стали показывать новые программы на латышском языке — развлекательные и детективные сериалы, а также латвийские сериалы, которые раньше были доступны на интерактивном телевидении. Кроме того, ПБК сменит логотип — вместо прежнего синего появится новый, красно-белый, возможно, символично подчеркивающий, что канал стал латышским.
Предлагая развлекательный контент на латышском языке, ПБК надеялся привлечь более широкую аудиторию среди латышскоязычных зрителей. "Мы работаем на латвийском рынке, и содержание на латышском языке станет ключом к конкурентоспособности, если мы хотим завоевать местную аудиторию", — говорил директор по планированию программ ПБК Валерийс Веверис.
Как сообщила агентству LETA креативный директор ПБК Жаклина Циновска, о решении NEPLP отозвать лицензию на вещание программы "Первый Балтийский канал в Латвии" предприятие узнало из СМИ. От NEPLP решение получено не было.
"Мы обязательно обжалуем решение NEPLP, поскольку в нем не соблюдены действующие законодательные нормы", — подчеркнула Циновска.
Она добавила, что в среду, 20 октября, ПБК встретился с NEPLP и переговорил план предприятия предложить со следующей недели новый цикл передач "Будем информированными и здоровыми", который посвящен проблематике вакцинации в Латвии. Программа будет идти одновременно на латышском и русском языках.
Прокурист ПБК Вячеслав Степаненко указал, вопрос об аннулировании лицензии не был включен в сегодняшнюю повестку NEPLP, только если он числился в пункте "Разное". Более того, странно, что на вчерашней встрече представители NEPLP не упомянули возможных проблем с разрешением на вещание у ПБК.
Прокурист считает, что в нынешней чрезвычайной ситуации, когда в стране критически важно информировать русскоязычное население о вакцинации, лицензия на трансляцию программы отзывается.
"Государство само себе оказало медвежью услугу", — заявил Степаненко.