21.10.2021, 18:15
Социал-демократы считают предложение центристов о коалиции в Таллинне весомым и содержательным(6)
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Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар и председатель Таллиннского округа партии Раймонд Кальюлайд выступили с совместным заявлением в связи с предложением Центристской партии начать переговоры о формировании правящей в городе коалиции.
"Центристская партия предложила Социал-демократической партии начать в Таллинне коалиционные переговоры. Предложение Центристской партии является весомым и содержательным. Социал-демократическая партия обсудит поступившее предложение в ближайшее время, по всей видимости, завтра, в пятницу, вечером на общем собрании правлений Таллиннского округа и партии. О своем решении мы сообщим сразу же после его принятия.
Согласно уставу Социал-демократической партии, вопрос о формировании правящей в Таллинне коалиции решается как на уровне правления столичного округа, так и правления партии. Поэтому вопрос будет обсуждаться на общем собрании", - говорится в заявлении.