Социал-демократы считают предложение центристов о коалиции в Таллинне весомым и содержательным

"Центристская партия предложила Социал-демократической партии начать в Таллинне коалиционные переговоры. Предложение Центристской партии является весомым и содержательным. Социал-демократическая партия обсудит поступившее предложение в ближайшее время, по всей видимости, завтра, в пятницу, вечером на общем собрании правлений Таллиннского округа и партии. О своем решении мы сообщим сразу же после его принятия.