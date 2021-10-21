Экс-президент США Трамп запускает собственную социальную сеть

Планируется, что аналог Twitter заработает уже в ноябре. Разработкой альтернативной платформы занимается компания бывшего главы Белого дома Trump Media & Technology Group (TMTG). В начале 2022 года сеть должна заработать полноценно, утверждают в TMTG. Компания заявила также о намерении запустить подписной сервис стриминга видео.

Трамп подчеркнул, что его цель — составить конкуренцию технологическим компаниям, которые отказали ему в возможности публично высказываться и "противостоять тирании" технологических гигантов.

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube. В ответ на блокировки в начале мая была основана альтернативная платформа From the Desk of Donald J Trump. После месяца работы сайт закрылся, напоминает DW.