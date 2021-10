Экс-президент США Трамп запускает собственную социальную сеть

После беспорядков в США 6 января 2021 года многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа. Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube. В ответ на блокировки в начале мая была основана альтернативная платформа From the Desk of Donald J Trump. После месяца работы сайт закрылся, напоминает DW.