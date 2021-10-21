Сборная Эстонии по футболу поднялась на 105 место в рейтинге ФИФА, опередив Латвию и Литву

В опубликованном в четверг, 21 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились со 111 на 105 строчку.

Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных сборных команд других стран Балтии. Сборная Литвы занимает 135-е, а сборная Латвии — 136-е место. За месяц сборная Литвы поднялась на две позиции, сборная Латвии опустилась на одну позицию.

Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает сборная Бельгии, второй осталась команда Бразилии, а на третью место с четвертого поднялся победитель Лиги нации — сборная Франции. Добился прогресса и чемпион Европы 2021,сборная Италии, поднявшаяся с пятой позиции на четвертую. Занимавшая третью строчку финалист Евро 2021, сборная Англии, опустилась на пятое место.

Лучшим положением сборной Эстонии в рейтинге было 47-е место, которое она занимала в марте 2012 года. А вот в октябре 2008-го эстонская команда занимала 137-ю строчку, что было худшим результатом в ее истории.