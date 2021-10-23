Как сделать тренировку эффективнее? 7 пунктов, о которых мы не задумываемся в зале

Если ты тренируешься и не видишь результата, попробуй поменять кое что!

Убери телефон. Он отвлекает, паузы между упражнениями затягиваются. В итоге нагрузка существенно уменьшается

Ходи на тренировку самостоятельно. Очевидно, что иногда кому-то подходит тренироваться в паре или в группе. Но есть и такие, которых на тренировке очень отвлекают разговоры с подругами. Теряется техника исполнения упражнений, снижаются рабочие веса.

Не крути головой и не поворачивайся в стороны чтобы посмотреть на себя в зеркало. В зеркало смотрим только вперёд, потому что выполняя какое-то упражнение и поворачивая шею вбок техника исполнения упражнения искажается

Правильно дыши. Это особенно актуально на базовых упражнениях, таких как приседания, становая тяга. Там мы очень сильно помогаем себе дыханием. Помните, в силовых упражнениях мы всегда делаем выдох на усилии. На примере приседаний: вдох, опускаемся вниз, поднимаемся вверх и выдыхаем. Таким образом мы включаем в работу мышцы кора и защищаем нашу спину.

Сбавь темп. Упражнения лучше делать медленно. Так мышцы под нагрузкой будут более длительное время и вы сможете лучше прочувствовать само упражнения. Цель не как можно быстрее сделать 12 повторений, а как можно качественнее.

Поменяй обувь. Иногда стоит даже разуться. Заниматься силовыми упражнениями в беговых кроссовках крайне неудобно и даже опасно. В силовых упражнениях очень важно контролировать свод стопы, попробуйте сделать упражнения босиком, если ещё не обзавелись кроссовками для тренажерного зала

Периодически бери тренера. Как известно, мы сами себя очень бережем на тренировках, множество исследований показывают, что с тренером подопечный способен сделать в два раза больше повторений чем самостоятельно.

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