Свинью могли судить за убийство, а домашними любимцами были овцы и коровы: блогеры посетили выставку о животных в средневековье

Сегодня приглашаю вас побывать вместе с нами на выставке ”Городское животное. Корова, клоп и дракон в истории Таллинна”. Заходя на выставку, вы тут же попадаете на средневековую улицу, где можно встретить разных животных. Для современного человека домашний любимец — это в первую очередь кот или собака. Раньше же ими были овцы, кони, свиньи, коровы, которых часто можно было встретить в городском пространстве.

На выставке речь пойдет и о тех животных, которые жили лишь в воображении горожан. А еще тут можно узнать, какие животные и почему становились символами городов, а то и целых стран.

Тут будет весело всем! Встаньте на весы и вы узнаете, какое вы животное. Примерьте на себя роль поросенка на праздничном столе достопочтенных горожан. Почувствуйте себя львом в клетке. Загляните под подушку и найдите там нежелательного гостя.

На выставке развеют мифы, связанные с животными. В средневековье считалось, что причиной чумы являлись крысы, хотя на самом деле виной всему были блохи, которые паразитировали на крысах.

Здесь вы найдете свинью, которая одета как человек. Обратите на нее внимание! Свинья эта в 1386 году во Франции задавила младенца и ее судили, как человека, по всей строгости закона. Свинью приговорили к публичному повешению.

Много еще парадоксов и удивительных фактов ждет вас на выставке про городское животное! Тут даже скелет жирафа можно увидеть!

Если не хотите самостоятельно гулять по музею, то можете воспользоваться услугами гида. Следующая экскурсия по выставке состоится уже в эту субботу, 23 октября в 15.00.

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