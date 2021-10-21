5 ошибок, которые никак нельзя допускать в резюме

В этом блоге я буду говорить о темах, которые беспокоят всех новичков. Например о том, как удачно пройти собеседование, как собрать портфолио, как работать на фрилансе и выстраивать коммуникацию с заказчиками. А ещё поделюсь ценными лайфхаками и советами от опытных HR-специалистов. Для первой статьи блога я выбрала самую наболевшую и актуальную тему: ошибки, которые никак нельзя допускать в резюме.

Получить работу мечты –– это квест, к которому нужно подготовиться основательно. И начать стоит с составления вашего резюме. В этой статье я собрала типичные ошибки студентов, которые они часто допускают, и советы профессиональных эйчаров, которые каждый день просматривают десятки CV.

Ошибка №1. Указывать опыт работы, который не относится к позиции

Если вы кандидируетесь на должность SMM-специалиста, расскажите об опыте работы с социальными сетями. Не стоит писать о том, что вы пробовали себя в качестве фитнес-тренера или работали в ресторане после университета. Эйчары просматривают резюме всего за несколько секунд и, в первую очередь, обращают внимание на бэкграунд и навыки. Ваше резюме должно говорить о том, что сфера, в которой вы собираетесь работать, действительно вам интересна.

Ошибка №2. Использовать селфи

Или любое другое слишком неформальное фото из вашего Instagram. Идеально когда фото:

Хорошего качества с нейтральным фоном (без пальм и котиков на заднем плане)

У вас дружелюбное выражение лица

Вы в закрытой одежде (летние фото из отпуска не берём)

Если в СV стоит неподходящее фото, 90%, что ваше резюме даже не прочитают.

Ошибка №3. Не использовать ключевые слова

Независимо от того, кто будет просматривать ваше резюме –– живой рекрутёр или алгоритмы машинного обучения, они будут обращать внимание на ключи.