Выборы 2021
21.10.2021, 13:55

ФОТО | Член EKRE подозревает в Таллинне масштабную махинацию с выборами

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Foto: Mart Kallas
Руководитель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании Март Каллас просит Таллинн не провозглашать результаты выборов, поскольку, по его словам, есть основания подозревать массовую подтасовку результатов, пишет Eesti Ekspress.

В направленном Калласом государственной службе по организации выборов заявлении говорится, что в понедельник с десяти до часу он находился в качестве наблюдателя на участке в спортхолле "Калев" и видел, как пересчитывали голоса на бумажных бюллетенях. По словам Каллас, казалось, что почерк на бюллетенях, отданных за двух кандидатов, казалось, принадлежал всего нескольким разным людям. По его словам, это ненормально, поскольку "в теории и на практике числа, написанные разными людьми, должны отличаться".

VALE VÄRK? Rahvas (eriti EKRE fännid) hakkas kahtlustest rääkima TV3 teleuudiste järel.

Более того, у некоторых бюллетеней отсутствовала линия сгиба, то есть, их никогда не сгибали, чтобы опустить в избирательную урну.

Каким образом был осуществлен обман, Каллас не знает, но говорит, что таких бюллетеней было много.

KAS ÜHE KÄEKIRJAGA? Sedelitele kirjutatud numbrites leidub sarnasusi, aga erinevusi. EKRE ühes juhis tekitasid sarnasused suure kahtluse.

Голоса на вызвавших подозрение бюллетенях были отданы за Михаила Кылварта и Лаури Лаатса.

Одинаковый почерк на бюллетенях обсуждается и в социальных сетях, поскольку люди обратили на это внимание при просмотре новости на TV3, которая рассказывала о выборах.

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