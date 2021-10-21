ФОТО | Член EKRE подозревает в Таллинне масштабную махинацию с выборами

В направленном Калласом государственной службе по организации выборов заявлении говорится, что в понедельник с десяти до часу он находился в качестве наблюдателя на участке в спортхолле "Калев" и видел, как пересчитывали голоса на бумажных бюллетенях. По словам Каллас, казалось, что почерк на бюллетенях, отданных за двух кандидатов, казалось, принадлежал всего нескольким разным людям. По его словам, это ненормально, поскольку "в теории и на практике числа, написанные разными людьми, должны отличаться".

Более того, у некоторых бюллетеней отсутствовала линия сгиба, то есть, их никогда не сгибали, чтобы опустить в избирательную урну.

Каким образом был осуществлен обман, Каллас не знает, но говорит, что таких бюллетеней было много.

Голоса на вызвавших подозрение бюллетенях были отданы за Михаила Кылварта и Лаури Лаатса.

Одинаковый почерк на бюллетенях обсуждается и в социальных сетях, поскольку люди обратили на это внимание при просмотре новости на TV3, которая рассказывала о выборах.