Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

Ранее, 18 октября, МИД России заявил, что российское постпредство приостанавливает работу при НАТО. Также ведомство сообщило о прекращении деятельности информбюро альянса и его военной миссии связи в Москве. Как уточнили в министерстве, дальнейшие контакты Москвы с НАТО будут осуществляться через посла России в Бельгии.

”Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Но политика НАТО остается последовательной, и мы открыты для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО”, — сказал Столтенберг.

Комментируя отношения с НАТО, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не хочет ”делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны”. ”Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересовано”, — говорил глава МИДа.

Россия прибегла к такой мере после того, как альянс сократил численность ее миссии. Такое решение в НАТО объяснили тем, что восемь дипломатов, по мнению альянса, сотрудничали с российской разведкой. Кроме того, организация упразднила еще две должности. В результате, российское представительство при НАТО сократилось до десяти человек. Тогда Столтенберг говорил, что такой шаг спровоцировало не конкретное событие. По его словам, приняли из-за ”усиления вредоносной деятельности” Москвы.

После того, как Россия объявила о приостановке работы своего представительства, а также информбюро и военной миссии НАТО, представитель альянса Оана Лунгеску выразила сожаление по этому поводу и назвала политику блока в отношениях с Москвой последовательной, а ее действия — ”агрессивными”.

Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, закрытие представительств создаст сложности в отношениях НАТО с Россией в уже и так непростой ситуации. Он оценил решение России как ”более чем прискорбное” и способное ”продлить ледниковый период” в отношениях двух сторон.