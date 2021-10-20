Раудсепп не нашел достаточной поддержки, лыжная ассоциация продолжает работать без президента

Раудсепп должен был получить более 50% голосов от представителей клубов, но, к сожалению, не смог. У него было 17 голосов против 22 и 2 участника воздержались от выбора.

Лыжная ассоциация состоит из 68 клубов, 41 из которых участвовал в очередном общем собрании, проведенном в Таллинне, на повестке дня которого стояли выборы президента и правления. Лыжная ассоциация работает без президента с мая прошлого года, когда Андреас Лаане подал в отставку.

Паво Раудсепп, 48-летний бывший член лыжной сборной, был единственным кандидатом, который баллотировался в президенты на выборах в среду. Однако идея развития бывшей олимпийской территории не получила достаточной поддержки, и президент не был избран.