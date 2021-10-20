ФОТО | Футбольный фанат пронес на матч 48 бокалов пива за один заход и стал супергероем в глазах зрителей

Кристиан Рётгеринг из Нидерландов стал популярным в Сети после того, как доставил на стадион для своих друзей пять подносов с 48 бокалами пива.

Забавный случай произошёл во время футбольного матча между командами ”Твенте” и ”Виллем II”, который состоялся 17 октября и закончился со счётом 1:1. Молодой болельщик прошёл к трибунам с огромной горой напитков и при этом сохранил её в целости и сохранности.

Видео и фотографии футбольного фаната быстро развирусились в интернете. На кадрах мужчина был так осторожен и ловок, что получил от некоторых интернет-пользователей шутливое звание супергероя.

