20.10.2021, 15:24
ФОТО | Футбольный фанат пронес на матч 48 бокалов пива за один заход и стал супергероем в глазах зрителей
Фото: Scanpix
Зрители футбольного матча стали свидетелями того, как болельщик из Нидерландов спокойно донёс до стадиона 48 стаканов пива за один присест, не пролив ни капли. Пока одни пользователи Сети завидуют суперспособности мужчины, другие мечтают о таком ловком товарище хотя бы на время Лиги чемпионов.
Кристиан Рётгеринг из Нидерландов стал популярным в Сети после того, как доставил на стадион для своих друзей пять подносов с 48 бокалами пива.
Забавный случай произошёл во время футбольного матча между командами ”Твенте” и ”Виллем II”, который состоялся 17 октября и закончился со счётом 1:1. Молодой болельщик прошёл к трибунам с огромной горой напитков и при этом сохранил её в целости и сохранности.
Видео и фотографии футбольного фаната быстро развирусились в интернете. На кадрах мужчина был так осторожен и ловок, что получил от некоторых интернет-пользователей шутливое звание супергероя.