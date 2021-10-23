Крыса, ужасная и прекрасная: что мы о них знаем и почему боимся?

Черная крыса приспособлена жить на деревьях. Она искусный акробат и в постройках предпочитает чердаки. В сравнении с серой крысой черная более теплолюбива. В Эстонии она встречается в природных условиях крайне редко. Да и пищевые предпочтения у нее особенные — черная крыса предпочитает растительную пищу, в том числе фрукты. Оба вида крыс едят, например, яблоки, но черная крыса с удовольствием поедает мякоть плода, тогда как серая прогрызает в яблоке дырку, чтобы добраться до семян.

Серая крыса исходно приспособлена к обитанию вблизи водоемов, где она добывает корм преимущественно на берегу и на мелководье, но способна также плавать и нырять. Летом ее можно встретить возле водоемов и в Эстонии. Серая крыса более холодостойка, чем черная. Живущие в природе серые крысы потребляют много животных кормов: моллюсков, мертвых рыб, лягушек и мелких грызунов. В сравнении с черной крысой, серые крысы лазают несколько неуклюже, но они более умелые землерои и пловцы. В человеческих постройках серые крысы предпочитают жить под полом.

Вместе с тем серая крыса и черная крыса совсем не одинаковы — они отличаются друг от друга как по строению, так и по образу жизни.

Оба вида крыс универсальные животные, генералисты. Это значит, что у них нет узкой специализации. Именно в этом их сильная сторона. Они умеют плавать, копать, грызть, бегать, прыгать и лазать. Правда, крыса плавает хуже ондатры, но лазает лучше нее, лазает хуже белки, но роет лучше. А главное — крысы умеют всё. Кроме того, крысы используют очень широкий спектр кормов. Отсутствие какого-либо вида корма для них не фатально — крысы просто переключаются на другой корм. При необходимости крыса может быть растительноядной, а при других обстоятельствах — мясоедом.

В Эстонии, как и во всей Европе, встречаются два вида крыс: серая и черная. Эти зверьки у нас спутники человека, которые попали в Европу в разное время и разными путями и отсюда покорили весь мир.

Крысы — особенные животные, они не оставляют людей равнодушными. Есть среди нас горячие поклонники крыс, которые держат их дома в качестве домашних любимцев, однако у большинства людей крысы вызывают брезгливость, неприязнь или страх. Крысы живут в нашем доме, едят нашу пищу, распространяют болезни, а могут и укусить. В этой статье я расскажу о крысах как о животных, а не как о мифических существах или вредителях. О крысах с точки зрения зоолога.

Крысы и люди



Крысы и люди жили вместе сотни лет. Это соседство оказало влияние на обоих. Живя в доме своего злейшего врага, крысы стали очень осторожными. Они избегают контактов с людьми, так как обычно человек старается убить каждую встреченную им крысу. У крыс развилась неофобия — боязнь новых предметов. Благодаря этому они не торопятся есть отравленную приманку или залезать в ловушку. Кроме того, в мире появились популяции крыс, устойчивых к определенным ядам. Крысы, со своей стороны, вынудили людей изобретать все новые и новые яды и ловушки, и вошли в нашу культуру в виде многочисленных устных и письменных историй. Мы живем вместе, потому что мы похожи — едим одну и ту же еду и любим тепло. Помимо домовой мыши и крыс, люди единственные теплолюбивые млекопитающие, живущие здесь в холодной Эстонии.

Сожительство человека и крысы далеко не радужно. Крысы наносят человеку большой материальный ущерб. Мало того, что они едят наши продукты в домах, магазинах и на складах, они портят оборудование и товары, грызя их и пачкая мочой и экскрементами. Они могут перегрызть провода, лишив нас тем самым электричества или связи, а в худшем случае вызвать пожар. Крысы переносят опасные болезни как, например, чума, бешенство и туляремия. Неудивительно, что люди пытаются избавиться от крыс всеми доступными способами. Война между человеком и крысой продолжается так же долго, как и наше совместное проживание. В незатухающей войне между человечеством и крысами победителями пока остаются крысы.

Публикуется в сокращении с согласия автора. Полный текст статьи читайте в журнале ”Горизонты Эстонии 2021”.

”Горизонты Эстонии” — первое и на сегодняшний день единственное научно-популярное издание на русском языке, посвященное природе, истории и культуре Эстонии. Альманах издается MTÜ Loodusajakiri при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду начиная с 2006 года.

Каждый журнал состоит из 96 страниц наиболее интересных материалов, ранее выходивших в журнале Eesti Loodus на эстонском языке. Выпуски, как правило, тематические. Свежий выпуск ”Горизонтов Эстонии” затрагивает такую неисчерпаемую тему, как наследие южной Эстонии.

Внимание: все школы и культурные объединения могут сообщить о своем желании получить экземпляр журнала бесплатно по адресу: loodusajakiri@loodusajakiri.ee. ”Горизонты Эстонии” также поступят в ограниченную продажу по адресу www.loodusajakiri.ee/pood как в бумажной, так и в электронной версии, и в пункты продажи периодики по всей Эстонии.

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