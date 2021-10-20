Не выезжайте в аэропорт заранее, а все ценные вещи сдайте в багаж: 15 вредных советов для путешественниц

За свою жизнь я дважды чуть не опоздала на самолет — из Токио в Петербург и из Москвы в Квебек. В Казахстан я взяла почитать толстенную книгу и потом таскала ее в рюкзаке. В Лондоне намучилась в новых туфлях, которые нестерпимо жали ноги. В Альпах меня едва не укусила змея. Продолжать?

На основе своего опыта и опыта друзей я составила вредные советы, которые помогут вам избежать таких недоразумений. Если им не следовать, разумеется.

1. Никогда не собирайте чемодан заранее. В последний рабочий день у вас наверняка будет мало дел, вы вернетесь домой бодрой и свежей и с удовольствием посвятите сборам последнюю ночь перед полетом. Это поможет вам сконцентрироваться и ничего не забыть. Выспитесь по дороге в аэропорт.

2. Ничего страшного, если вы обнаружите, что у вас нет купальника или вы забыли пристроить любимого котика на время отпуска. Всегда можно позвонить любимой подруге и разбудить ее, она будет вам благодарна.

3. В поездку берите туфли на высоких каблуках, лучше несколько. Другая обувь вряд ли пригодится вам в горах или на пляже.

4. За год вы наметили для чтения много новых толстых книг. Берите их с собой, лучше две-три-четыре. Чем толще книга, тем приятнее ее таскать с собой.

5. Берите много вещей, все, что влезет в самый большой чемодан. Если вы едете на неделю, вам понадобится весь гардероб — от коктельных и вечерних платьев до деловых костюмов. Плюс дождевик. Хотя дождевик — это не обязательно.

6. Все ценные вещи и документы положите в чемодан и сдайте в багаж при регистрации.

7. Целый год вы копили пробнички из магазинов косметики, теперь самое время взять их с собой. Нет ничего лучше, чем проводить вечера в маске с жожобой. Закаты можно посмотреть и в другой раз.

8. В жаркие страны не берите с собой ни панамку, ни крем от солнца. Без них будет проще получить качественный ожог и познакомиться с местным здравоохранением.