Не выезжайте в аэропорт заранее, а все ценные вещи сдайте в багаж: 15 вредных советов для путешественниц(1)
За свою жизнь я дважды чуть не опоздала на самолет — из Токио в Петербург и из Москвы в Квебек. В Казахстан я взяла почитать толстенную книгу и потом таскала ее в рюкзаке. В Лондоне намучилась в новых туфлях, которые нестерпимо жали ноги. В Альпах меня едва не укусила змея. Продолжать?
На основе своего опыта и опыта друзей я составила вредные советы, которые помогут вам избежать таких недоразумений. Если им не следовать, разумеется.
1. Никогда не собирайте чемодан заранее. В последний рабочий день у вас наверняка будет мало дел, вы вернетесь домой бодрой и свежей и с удовольствием посвятите сборам последнюю ночь перед полетом. Это поможет вам сконцентрироваться и ничего не забыть. Выспитесь по дороге в аэропорт.
2. Ничего страшного, если вы обнаружите, что у вас нет купальника или вы забыли пристроить любимого котика на время отпуска. Всегда можно позвонить любимой подруге и разбудить ее, она будет вам благодарна.
3. В поездку берите туфли на высоких каблуках, лучше несколько. Другая обувь вряд ли пригодится вам в горах или на пляже.
4. За год вы наметили для чтения много новых толстых книг. Берите их с собой, лучше две-три-четыре. Чем толще книга, тем приятнее ее таскать с собой.
5. Берите много вещей, все, что влезет в самый большой чемодан. Если вы едете на неделю, вам понадобится весь гардероб — от коктельных и вечерних платьев до деловых костюмов. Плюс дождевик. Хотя дождевик — это не обязательно.
6. Все ценные вещи и документы положите в чемодан и сдайте в багаж при регистрации.
7. Целый год вы копили пробнички из магазинов косметики, теперь самое время взять их с собой. Нет ничего лучше, чем проводить вечера в маске с жожобой. Закаты можно посмотреть и в другой раз.
8. В жаркие страны не берите с собой ни панамку, ни крем от солнца. Без них будет проще получить качественный ожог и познакомиться с местным здравоохранением.
9. Никогда не читайте заранее как добраться из аэропорта в отель. Просто берите такси и езжайте. Зачем платить 2 евро, если можно заплатить таксисту 20? Тем самым вы поддерживаете местную экономику.
10. Вы все-таки добрались до места? Тогда непрерывно держите в руках телефон и постите каждый свой шаг в соцсетях. Вы и крепость, вы и море, вы и кофе, вы и гора. Мир не переживет, если не узнает, что вы ели на завтрак.
11. Даже не думайте выходить за пределы вашего отеля, общаться с местными жителями. Они видят в вас лишь объект для наживы. Помните, что мир невероятно опасен.
12. Старайтесь потратить все деньги в первые три дня. Скупайте магниты, брелоки и статуэтки — это именно то, что ждут от вас родные и знакомые. Верх мастерства — купить огромное и хрупкое блюдо ручной работы и потом таскаться с ним целый день в пункте пересадки.
13. Никогда не читайте предупреждения. На дне могут быть морские ежи? Идите босиком. В горах водятся ядовитые змеи? Какая ерунда, идите в сандалиях.
14. Везде ищите привычную вам пищу. Никогда не пробуйте ничего нового, от этого бывает только расстройство желудка. Борщ и оливье должен быть у каждого уважающего себя ресторатора!
15. Отдохнули и собираетесь домой? Не выезжайте в аэропорт заранее, вы всегда в него успеете. За неделю вы хорошо освоились в стране и сможете разработать альтернативный маршрут, если сломался автобус или изменилось расписание электрички. В конце концов, можно остаться тут еще на недельку-другую.
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