ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | Дубль Месси помог ПСЖ выиграть, донецкий "Шахтер" крупно проиграл "Реалу"

В группе А победили оба фаворита — французский "ПСЖ" с трудом обыграл "РБ Лейпциг", дублем отметился Лео Месси, причем с пенальти он забил в "стиле Паненки", перекинув мяч через рано прыгнувшего вратаря. Во втором матче группы бельгийский "Брюгге" дома ничего не смог противопоставить "Манчестер Сити", пропустив пять мячей и ответив лишь голом Ванакена в конце встречи.

В матче донецкого "Шахтера" и мадридского "Реала" зрители увидели пять мячей, причем все они влетели в ворота "Шахтера". Счет открыл Кривцов на 37 минуте, и это был автогол. Во втором тайме Винисиус (дважды), Родриго и Бензема забивали мячи на любой вкус. "Шахтер" набрал лишь 1 очко в трех турах и занимает последнее место в группе D, а вот "Реал" догнал по очкам суперклуб из Молдовы — "Шериф". У команд по 6 очков.