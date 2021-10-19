РУССКОЕ РАДИО | Дина Голубева: я ничего не боюсь, я точно знаю, что у меня всё получится

- Как ты оказалась на ”Русском Радио”?

- Меня пригласила программный директор ”Русского Радио” Наталья Шустрова. Это была её идея.

- Ты долго обдумывала это решение?

- Я ответила на следующий день. Взяла паузу, чтобы подумать. Дело в том, что раньше я работала в другом сегменте, а тут всё по-новому. Когда мне позвонила Наталья, это было очень правильное время. Прошло полгода с того момента, как я перевернула страницу SKY Радио в своей книге жизни. Всё встало на свои места, я обнулилась и перезагрузилась.

- Почему ты приняла приглашение работать на ”Русском Радио”? Что сыграло решающую роль?

- Я безумно люблю радио. Это моя жизнь, мне нужно говорить в микрофон, мне нужно общаться со слушателями, я хочу делиться с людьми позитивом. Да, если хотите, в этом моя миссия — делать людей счастливее, поднимать им настроение. ”Русское Радио” — это и мой осознанный выбор, я поняла, что хочу этого. Хочу звучать на ”Русском Радио”! Для меня это новая радиостанция, моя новая вершина, новый вызов, новый сегмент — выходные. Я ничего не боюсь, я точно знаю, что у меня всё получится.

- Какой ты видишь себя в эфире ”Русского Радио”? Ты Динулька-хохотулька, как и раньше, когда еще работала на SKY Радио, или это будет новая Дина?

- Меняться сильно не получится. Я родилась Хохотулькой. Но я готова и умею слышать аудиторию, чувствовать, что ей нужно от меня в тот или иной момент времени. Я также и новая Дина, ведь я стала взрослее, лучше понимаю чего хочу, что я готова делать и для кого я это делаю.

- Ты приготовила ответ на вопрос любопытствующих — почему ”Русское Радио”?

— Конечно. Всё просто. Мне нравится ”Русское Радио”. Абсолютно попадает в моё настроение и восприятие мною жизни сейчас. Послушайте, ”Русское Радио” завоевало множество слушательских симпатий. Это лестное предложение, и я надеюсь, слушатели поддержат и полюбят меня.

- Какая музыка тебе нравится? Есть любимые исполнители?