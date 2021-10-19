РУССКОЕ РАДИО | Дина Голубева: я ничего не боюсь, я точно знаю, что у меня всё получится(4)
- Как ты оказалась на ”Русском Радио”?
- Меня пригласила программный директор ”Русского Радио” Наталья Шустрова. Это была её идея.
- Ты долго обдумывала это решение?
- Я ответила на следующий день. Взяла паузу, чтобы подумать. Дело в том, что раньше я работала в другом сегменте, а тут всё по-новому. Когда мне позвонила Наталья, это было очень правильное время. Прошло полгода с того момента, как я перевернула страницу SKY Радио в своей книге жизни. Всё встало на свои места, я обнулилась и перезагрузилась.
- Почему ты приняла приглашение работать на ”Русском Радио”? Что сыграло решающую роль?
- Я безумно люблю радио. Это моя жизнь, мне нужно говорить в микрофон, мне нужно общаться со слушателями, я хочу делиться с людьми позитивом. Да, если хотите, в этом моя миссия — делать людей счастливее, поднимать им настроение. ”Русское Радио” — это и мой осознанный выбор, я поняла, что хочу этого. Хочу звучать на ”Русском Радио”! Для меня это новая радиостанция, моя новая вершина, новый вызов, новый сегмент — выходные. Я ничего не боюсь, я точно знаю, что у меня всё получится.
- Какой ты видишь себя в эфире ”Русского Радио”? Ты Динулька-хохотулька, как и раньше, когда еще работала на SKY Радио, или это будет новая Дина?
- Меняться сильно не получится. Я родилась Хохотулькой. Но я готова и умею слышать аудиторию, чувствовать, что ей нужно от меня в тот или иной момент времени. Я также и новая Дина, ведь я стала взрослее, лучше понимаю чего хочу, что я готова делать и для кого я это делаю.
- Ты приготовила ответ на вопрос любопытствующих — почему ”Русское Радио”?
— Конечно. Всё просто. Мне нравится ”Русское Радио”. Абсолютно попадает в моё настроение и восприятие мною жизни сейчас. Послушайте, ”Русское Радио” завоевало множество слушательских симпатий. Это лестное предложение, и я надеюсь, слушатели поддержат и полюбят меня.
- Какая музыка тебе нравится? Есть любимые исполнители?
- Нравится модная и качественная музыка. Люблю Zivert, Макса Барских. Обожаю Тимати, очень люблю Полину Гагарину, а Бузову воспринимаю как прикол, хотя мои дочери фанатеют от нее.
- Цитаты из каких песен ты напеваешь? В каких случаях?
- Люблю Гагарину, сразу ей начинаю подпевать. ”Сансару” пою с Бастой.
- Давай вернёмся чуть-чуть назад, к тому, что многих интересует. Ты долго работала на SKY Радио. Почему ты вообще пропала из эфира?
- Потому что я ушла в декрет. На этом закончилась моя история на SKY Радио.
- Ты скучала, пока тебя не было в эфире?
- Конечно скучала, очень скучала. Я же проработала в эфире почти 15 лет. Дома в ванной комнате я двигала кран воды, и мне казалось, что это микрофон, и я хотела в него говорить.
- Представляла себе, как вернешься в студию SKY Радио? В каком сегменте? С какими соведущими?
- Были такие моменты. Но вообще я такой человек, который принимает ситуацию по факту. Я не фантазировала о будущем, а больше вспоминала о том времени, которое я провела на SKY.
- Почему тогда с тобой этого не произошло? Почему ты не вернулась на SKY Радио после декрета?
- Это сложный вопрос, но это было мое внутреннее, мое личное решение. На него не повлияла ни ситуация с коронавирусом в стране, ни какие-то семейные дела. Просто, наверное, время пришло расстаться.
- Много лет с тобой в паре работал Борис Горский. Почему ты не вернулась в эфир вместе с ним?
- Уже прошло несколько лет, и как мы перестали быть с ним парой соведущих,
и как он перестал быть частью команды SKY Радио. Мы не ссорились, но наши профессиональные пути разошлись.
- Что бы ты могла сказать о своих бывших коллегах со SKY Радио?
- Мой большой друг - Наталья Минаева. Бывает, что встречаешь человека, начинаешь общаться, и потом оказывается, что вы понимаете друг друга без слов. Можете просто молчать, и вам комфортно друг с другом.
- Как бы ты описала свое отношение к опыту работы на радио в своей жизни?
- Опыты ещё продолжатся (Смеётся...) А если серьёзно, то на SKY Радио я многого добилась и бесконечно благодарна этой радиостанции за всё. Я делала там всё, что возможно, - работала и в утреннем шоу, и в вечернем. Сейчас там ведут эфир другие молодые ребята, они молодцы, но я для себя выбрала «Русское Радио», потому что для меня это новая веха в жизни. До этого времени я никогда не переступала порог студии «Русского Радио», хотя русская музыка всегда мне была близка и понятна. На «Русском Радио» у меня всё впереди, и я уверена, что с «Русским Радио» меня и всех нас ждёт много счастливых моментов.
- Когда тебя можно услышать на «Русском Радио»? В какой программе?
- С 16 октября в утренней программе «Полный вперёд!» на «Русском Радио» по субботам и воскресеньям с 9 утра до 12 часов. Так что любимая многими утренняя программа «Полный вперёд!» теперь выходит на семидневку.