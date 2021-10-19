ФБР проводит обыск в доме бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне(23)
Федеральные агенты блокируют доступ к дому Дерипаски. О причинах обысков пока не сообщается, передает "Дождь".
Речь идет о частном доме в американской столице, который, как утверждает журналист, принадлежит российскому бизнесмену. Репортер NBC, присутствующий на месте, уточнил, что на данный момент рядом со зданием дежурят несколько сотрудников ФБР, доступ посторонних лиц на территорию ограничен.
ФБР подтвердило, что ведет обыск в доме в Вашингтоне, который якобы принадлежит Дерипаске, об этом заявила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства.
Представитель ФБР на запрос телекомпании NBC не уточнил, что стало причиной для проведения обыска. По его словам, которые приводит NBC, "в доме работают правоохранители".
Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.
В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.
В марте 2019 года Дерипаска подал в американский суд на Минфин США, заявив, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, оценив ущерб, который они нанесли, более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.
Минфин США объяснил санкции против Дерипаски тем, что в 2016 году бизнесмен был, «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».
В письме управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США адвокатам Дерипаски говорилось, что до июля 2011 года деловая активность бизнесмена по крайней мере один раз использовалась в качестве «прикрытия для облегчения перевода средств в личное пользование Владимира Путина», который тогда был премьер-министром России.
Сам Дерипаска назвал эти обвинения «догадками, слухами и болтовней», а не фактами, которые можно доказать в суде.
В июне 2021 года суд округа Колумбия отклонил иск Дерипаски к Минфину США об отмене санкций.
В 2017 году агентство Associated Press выяснило, что Дерипаска платил бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту ежегодно по 10 миллионов долларов за продвижение интересов Владимира Путина и других российских руководителей в США. По данным агентства. контракт исполнялся как минимум до 2009 года. Дерипаска судился с АР из-за этой публикации, но суд не нашел в ней порочащей бизнесмена информации.