ФБР проводит обыск в доме бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне

Федеральные агенты блокируют доступ к дому Дерипаски. О причинах обысков пока не сообщается, передает "Дождь".

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Речь идет о частном доме в американской столице, который, как утверждает журналист, принадлежит российскому бизнесмену. Репортер NBC, присутствующий на месте, уточнил, что на данный момент рядом со зданием дежурят несколько сотрудников ФБР, доступ посторонних лиц на территорию ограничен.

ФБР подтвердило, что ведет обыск в доме в Вашингтоне, который якобы принадлежит Дерипаске, об этом заявила во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства.

Представитель ФБР на запрос телекомпании NBC не уточнил, что стало причиной для проведения обыска. По его словам, которые приводит NBC, "в доме работают правоохранители".

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в Соединенные Штаты, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.