20.10.2021, 09:10
В Эстонии снова отменили традиционный предновогодний футбольный турнир
Фото: Scanpix
Второй год подряд Эстонский футбольный союз (ЭФС) отменяет традиционный предновогодний турнир. До пандемии коронавируса турнир проводился 25 лет без перерывов.
"Игры во взрослых лигах завершатся к 5 декабря, а в юношеских лигах — во второй половине ноября, то есть позже, чем обычно. Кроме того, из-за коронавируса расписание игр в разных лигах было более плотным, чем обычно", — пояснила генеральный секретарь ЭФC Анне Рей.
Обычно турнир проходил во второй половине декабря в закрытом помещении. В прошлом году соревнования отменили из-за распространения коронавируса. А в 2019 году в столичном спортхолле "Калев" за 13 дней турнира на площадку вышли 3958 игроков, а в зале находилось несколько тысяч зрителей.