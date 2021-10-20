В Эстонии снова отменили традиционный предновогодний футбольный турнир

"Игры во взрослых лигах завершатся к 5 декабря, а в юношеских лигах — во второй половине ноября, то есть позже, чем обычно. Кроме того, из-за коронавируса расписание игр в разных лигах было более плотным, чем обычно", — пояснила генеральный секретарь ЭФC Анне Рей.