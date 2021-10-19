Четыре страны направили в ОЗХО ответы на вопросы РФ об отравлении Навального(3)
Великобритания, Франция, ФРГ и Швеция направили в технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы России относительно отравления оппозиционера Алексея Навального. Ответы во вторник, 19 октября, выложил в своем Twitter бывший руководитель лаборатории ОЗХО Марк-Михаэль Блум (Marc-Michael Blum. "Мы недовольны ответами России и настаиваем на достоверном расследовании", — указал он.
В ответах Постоянного представительства Германии при ОЗХО, в частности, отмечается, что самолет, доставивший находящегося в коме Алексея Навального из Омска в Берлин, был зафрахтован частной организацией и на его борту не было членов правительства или иных представителей немецких властей. Что же касается ответа на вопрос о том, почему факт помощи со стороны ОЗХО Германии — скорее демонстративной, чем объективно необходимой, до последнего момента скрывался от России, в представительстве ФРГ напомнили, что согласно Конвенции о химическом оружии визит группы технической помощи не требует предварительного информирования или согласия со стороны других государств-участников. "Результаты визита группы технической помощи, как указано в ее отчете, являются крайне тревожными и подчеркивают, что визит был далеко не показательным, как утверждает Российская Федерация, но очень необходимым для доказательства случая применения химического оружия", — указывается в ответе.
В документе также содержится ответ на вопрос: "Почему формула химических веществ, которые были обнаружены в биоматериалах гражданина России за пределами Российской Федерации по-прежнему скрывается от российских экспертов"? В немецком представительстве напомнили, что в выступлении на 25-й Конференции государств-участников ОЗХО генеральный директор организации Фернандо Ариас однозначно заявил, что результат анализа биомедицинских образцов, взятых у Навального, подтверждает отравление российского оппозиционера боевым отравляющим веществом класса "Новичок". "Германия считает эту информацию вполне достаточной для российских властей, которые обладают собственными биомедицинскими образцами взятыми у Навального и, таким образом, имеют всю необходимую информацию,, чтобы начать расследование дела", — отмечается в сообщении.
В свою очередь, в представительстве Великобритании отметили, что воспринимают утверждения, сделанные в запросе России, "как попытку снять с российского государства ответственность за нападение на господина Навального с применением химического оружия".
Вопросы на вопросы
Великобритания от имени 45 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 5 октября направила России обращение с призывом в течение 10 дней ответить на несколько вопросов, связанных с отравлением российского политика Алексея Навального. В частности, Москву просили сообщить о мерах, принятых ею для расследования случая использования боевого отравляющего вещества на её территории, а также о перспективах приезда в страну экспертов ОЗХО.
В ответ Москва задала встречные вопросы Германии, Франции и Швеции как странам, в лабораториях которых в анализах Навального обнаружили следы "Новичка", а также Великобритании.
Навальный 20 августа 2020 года потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву и госпитализирован в больницу Омска. Через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.
Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отрицает, что Навальный был отравлен на территории РФ.