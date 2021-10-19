ВИДЕО | Назаров опять устроил массовую драку в матче своей команды КХЛ

Потасовка случилась сразу после стартовой сирены. Как только было произведено вбрасывание, игроки сочинцев Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили перчатки и вступили в драку с Павлом Дедуновым, Никитой Комаровым и Ильей Каблуковым из ”Авангарда”. Все шестеро в итоге были удалены на 5 минут. Канадец также был оштрафован на 2 минуты за грубость.