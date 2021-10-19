19.10.2021, 15:10
ВИДЕО | Назаров опять устроил массовую драку в матче своей команды КХЛ
Фото: Scanpix
Матч регулярного чемпионата КХЛ между ”Сочи” и ”Авангардом” начался с потасовки — сразу после стартовой сирены и первого вбрасывания игроки устроили массовую драку в формате 3 на 3.
Потасовка случилась сразу после стартовой сирены. Как только было произведено вбрасывание, игроки сочинцев Джей Си Лайпон, Богдан Якимов и Виктор Балдаев сбросили перчатки и вступили в драку с Павлом Дедуновым, Никитой Комаровым и Ильей Каблуковым из ”Авангарда”. Все шестеро в итоге были удалены на 5 минут. Канадец также был оштрафован на 2 минуты за грубость.
А после финальной сирены хоккеисты ”Сочи” и ”Авангарда” дружески обнимались. Между ними не было никакой вражды. Драка состоялась лишь потому, что хозяева выполняли план Андрея Назарова на игру. И самое важное — ни один хоккеист, принимавший участие в драке, не получил травму.
Матч закончился победой ”Авангарда” со счетом 4:5