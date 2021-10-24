Кудрявое дерево с волчьими когтями: чем полезен боярышник?

По поводу живых изгородей. Поскольку все боярышники колючие: что деревья, что кустарники,-- они идеально подходят для создания этих самых живых изгородей. Едва ли кому-нибудь удастся проскочить сквозь густые заросли с твёрдыми и колючими ветками, они просто непроницаемы, как точно подмечено в народной загадке: ”Стоит дерево кудряво, а когти волчьи”. Кстати, древнегреческое название боярышника происходит от двух слов: держу и коза, потому как в Древней Греции растение использовали как естественное ограждение загонов для коз.

И напрасно, ведь кроме декоративного озеленения садов, парков, создания живых изгородей, изготовления продуктов питания, основной ресурс применения боярышника как раз лекарственный.

Записные острословы из числа почитателей настойки, очевидно имея в виду её лечебные свойства, так и говорили: ”Два удовольствия в одном флаконе”, или ”Употребляю это не пьянки ради, а здоровья для”. Но ещё Парацельс писал: ”Всё есть яд, ничто не лишено ядовитости, только доза делает яд лекарством”. И настойка боярышника принимается каплями, и то теми, кому она показана, и ни в коем случае не стаканами. И в трагических событиях декабря 2016 года, произошедших в Иркутске , когда умерли 78 человек, виноват даже не аптечный препарат, а вовсе концентрат для ванн ”Боярышник”, в который вместо этилового спирта был добавлен метиловый, а сам концентрат был произведён контрафактно, частным образом. Так что собственно боярышник здесь вовсе ни при чём, однако, осадок остался, в определённых кругах за растением намертво закрепилась недобрая слава, а светлый образ его лечебной настойки был опорочен.

Местные названия различных видов: барыня-дерево, боярыня, боярка, глод и другие. В мире насчитывается около 1250 видов растений семейства розоцветных (Rosaceae) этого рода, распространённых в Северном полушарии, в основном в Америке .

Сейчас пузырёк настойки ёмкостью в 40 мл в Эстонии по-прежнему можно приобрести в аптеке, в любые часы её работы, только стоит он теперь около 5 евро, а это значит, что литр обойдётся вам в 125 евро! А это стоимость очень приличного коньяка. Словом, ”напиток”, можно сказать, плавно перетёк в разряд аристократических.

Греческое Crataegus в родовом названии боярышника произошло от греческого ”cratanos” и означает — сильный, крепкий. Боярышник обладает твёрдой, вязкой, с красивой текстурой древесиной, стоек к неблагоприятным условиям и долговечен, пишут — живёт до четырёх столетий.

Но не только острые шипы запоминаются при первом знакомстве с боярышником. Плоды большинства видов съедобны, приятны на вкус, из них в домашних условиях можно приготовить различные напитки, соки, кисели, компоты, джемы, начинки для пирожков, но самое главное — они чрезвычайно полезны.

Урожай плодов с одного дерева (куста) достигает 50 кг, но обильно боярышник плодоносит не каждый год. Хороший медонос.

О применении растения в медицине известно издавна. Об этом писали ещё Диоскорид и Авиценна. Основные области применения в медицине: расстройства сердечной деятельности, гипертония, мерцательная аритмия, повышенная функция щитовидной железы. Вот тут то и пригодится пресловутая ”Настойка боярышника”. А экстракт значительно понизит уровень холестерина в крови, что рекомендуется для профилактики и лечения атеросклероза.

Не зря боярышник называют спасителем сердца, цветки и плоды помогут при ослаблении сокращения сердечной мышцы, усилят мозговое и сердечное кровообращение, понизят возбудимость центральной нервной системы, успокоят и улучшат сон.

Однако хочу напомнить вам, дорогие читатели, что применять препараты, изготовленные на основе боярышника, следует только после консультаций с семейным врачом. Есть и противопоказания к применению, поэтому самолечение недопустимо!

В наших краях дикорастущий (ничейный) боярышник встречается не так уж и часто, но в этом году повезло собрать парочку вёдер ягод, до того как их ободрали. Часть засушили, часть заморозили, часть раздали знакомым и, конечно же, я поставил настоечку, само собой… ”здоровья для”. Чего и вам желаю!

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