19.10.2021, 19:02
ФОТО и ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Где собирались, что ели, пили и какие прогнозы давали нарвские политики во время подсчета голосов(17)
Foto: Rauno Volmar
В Нарве на муниципальных выборах сокрушительную победу одержал избирательный союз ”Список Катри Райк”, получивший 15 из 31 мандата в горсобрании. Центристская партия потерпела поражение и утратила власть в Нарве, получив всего 10 мандатов. Результатов голосования политические силы ждали в ресторанах и кафе, а кто-то — в помещениях муниципальных учреждений.