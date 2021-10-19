ТАБЛИЦА | На лососевых реках начинают проводить усиленные проверки. Когда и где запрещена ловля рыбы?
По словам научного сотрудника Тартуского университета Мартина Кеслера, ограничения на вылов во время нереста крайне необходимы для сохранения популяции лосося. ”Лососевые находятся в уязвимом состоянии не только в Эстонии, но и во всем мире. В настоящее время исчезло более половины мировых популяций лосося. Чтобы эстонская популяция лосося и форели сохранялась и приумножалась, им необходимо дать возможность беспрепятственно нереститься в реках. ”Ловля рыбы в это время окажет огромное негативное влияние на рыбные запасы в будущем”, — пояснил Кеслер.
Для того, чтобы браконьеры не смогли помешать нересту рыб в течение всего периода запрета Департамент окружающей среды будет инспектировать лососевые реки чаще, чем обычно. ”Во время периода нереста помимо инспекторов будут помогать осуществлять надзор также волонтеры-защитники рыб и наши коллеги из других отделов Департамента окружающей среды”, — сказал Ааре Пай, главный инспектор отдела развития живой природы и надзора за рыболовством. ”Добровольные помощники — это дополнительные глаза и уши для инспекторов, они очень важны и полезны”, — подтвердил Пай.
Во время сезона нереста лососевых защитником может стать любой, кто замечает подозрительную активность на лососевых реках с настоящего момента и вплоть до начала декабря и сообщает об этом по государственному инфо-телефону 1247.
Ограничения действуют на многих реках с 1 сентября по 30 ноября и варьируются от реки к реке: например, в это время ловля рыбы на реке Васалемма полностью запрещена, а на речной системе Пярну запрещена ловля только лососевых. В настоящее время единственным разрешенным для ловли лососевых местом являются реки Нарва и Ягала, однако для ловли лосося здесь требуется карточка рыболова. Информацию об ограничениях на конкретных водоемах можно посмотреть на карте в веб-приложении ограничений на рыбную ловлю.
К сожалению, уже первые проверки привели к возбуждению делопроизводства. ”На прошлой неделе уже в первые вечерние часы в устье реки Валгейыги был пойман гражданин, в отношении которого есть основания подозревать его в ловле жаберными сетями в том месте, где лов рыбы запрещен. Против него возбуждено дело о проступке, и помимо штрафа, вероятно, придется также возместить также причиненный выловом лосося ущерб окружающей среде”, — сказал главный инспектор.
Ловля лососевых во время периода запрета или запрещенным способом может караться штрафом до 1200 евро. Помимо штрафа, браконьер должен возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Во время запрета при ловле на запрещенных территориях или при вылове рыбы размером менее разрешенного, ущерб окружающей среде множится на пять и составляет в случае с лососем примерно 480 евро и с форелью 150 евро за каждую особь. Если рыбная ловля ведется особенно опасным и повреждающим рыбные запасы способом, например, с использованием электричества, яда или взрывчатых веществ, необходимо будет возместить десятикратный ущерб окружающей среде.