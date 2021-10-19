Apple представила новые наушники AirPods и MacBook Pro с "челкой"

AirPods стали легче и получили более короткую ”ножку” по сравнению с предыдущими поколениями наушников, а также защиту от влаги и пота. Наушники третьего поколения поддерживают технологию ”пространственного аудио” и объемный звук в формате Dolby Atmos. Новый датчик AirPods распознает прикосновение к коже и определяет, находятся ли наушники в ухе, в кармане или на столе.

AirPods нового поколения способны работать без подзарядки до шести часов в режиме прослушивания и до 30 часов при зарядке от кейса.

В свободную продажу наушники поступят 26 октября, в России они будут стоить 200 евро.

Также Apple представила две версии ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана в 14 и 16 дюймов.

Новые макбуки получили безрамочные дисплеи и вырез (”челку”) для фронтальной камеры, они оснащены собственными процессорами компании — 10-ядерными M1 Pro и M1 Max. У них больше портов, чем у предыдущих моделей, в том числе для SD-карты памяти и HDMI, которых не было в последних вариантах MacBook Pro. Также на устройство вернули разъем для зарядки MagSafe. Вместо сенсорной панели Touch Bar на новые макбуки вернулись функциональные клавиши.

Предзаказы MacBook Pro начнутся 18 октября. В России 14-дюймовый MacBook Pro будет стоить от 2 304 до 2 849 евро в зависимости от технических характеристик, 16-дюймовый ― от 2 849 до 4 062 евро.

Это была вторая презентация Apple за осень. 14 сентября компания представила новые айфоны, iPad, а также новую версию умных часов Apple Watch.