Надо быть всегда в хорошем настроении, даже если грустно: диджей на радио рассказала о своей профессии
Радио — это улей, в котором жужжит весь мир (К.Эвон).
Как часто вы слушаете радио? Я уверена, что многие — практически каждый день. Но что же мы в действительности знаем о профессии радиоведущих и диджеев? Об этом нам расскажет Лола, диджей на DFM.
Как бы ты описала свою работу?
Эта работа творческая, разнообразная и дарит уверенность. Она раскрывает человека, бывает непредсказуемой. К работе на радио невозможно привыкнуть, постоянно что-то происходит и меняется. Инициативность также важна для этой работы.
Сколько ты этим занимаешься и как пришла идея работать на радио?
Это случилось неожиданно. В один момент села в машину и услышала, что по DFM играет музыка, которая мне нравилась. Нигде больше её не крутили, и я удивилась этому.
Поскольку я постоянно кручусь в медиасфере, я решила сама им написать. В тот момент думала, что меня поставят редактором новостей и буду я ”третьим звеном”. Мне ответил программный директор, который хотел услышать мой голос. Я подалась на радио, и в тот момент они не искали диджея. Но внутри у меня есть личная установка: ”зачем ждать, если можно это сделать сейчас?”. Я отправила своё шоу на YouTube и наступила тишина, длиною 2 месяца. Я продолжала жить и вдруг мне приходит предложение о встрече.
Если это действительно твоё, не надо биться обо все стены, твое липнет к тебе. Я согласилась, но не воспринимала это серьёзно, однако сейчас от этой работы горят глаза. На данный момент я работаю уже 2 года.
Я обучалась 4 дня и это, наверное, самый быстрый срок обучения, про который я слышала. Мой первый эфир длился примерно два часа и никакого провала не было. Конечно, я заранее подготовилась: сделала фото плейлиста, текст был на планшете, речь заранее подготовила. Так было первые 4 месяца и об ”импровизации” речи и не было. Это нормально, но мне не нравилось ощущение страха перед эфиром, и я начала экспериментировать, больше открываться. Как итог, страх пропал и стало намного легче.
Что для тебя мотивация — приходить на работу?
Если говорить честно, то я никогда не хотела раньше идти на работу. Это изменилось, поскольку я переиграла для себя убеждение — ”надо идти на работу”. Мне было страшно потому, что каждый раз я не знала, что будет. Пугали технические моменты, какой плейлист будет.
Сейчас для меня важны эмоции от слушателей. У меня эфир поделён на две части: линейный и общение со слушателями. Я испытываю удовольствие, когда слушатели понимают и реагируют на шутки, колко отвечают и происходит обмен позитивом, энергией.
Считаешь ли ты важным любить свою работу? Как ты относишься к своей работе?
Я отвечу на этот вопрос с двух сторон.
Прежде всего, как мы можем тратить большую часть своей жизни на нелюбимую работу? Я придерживаюсь мнения, что человек, который ходит на ненавистную работу, не знает какие профессии вообще есть, и что ему нравится. Очень важно иметь любимую работу, поскольку появляется вдохновение, и деньги идут легко. Тебя не раздражает ничего, хочется отдавать миру и получать обратно. В жизни появляется смысл и не страдает психическое здоровье. На любимой работе человек — инициатор, есть поле для развития.
Если речь идет о девушке, я вообще не представляю, как можно находиться на нелюбимой работе. Приходя с работы, женский пол должен оставаться ”лёгким” и делиться позитивной энергией. Девушка на любимой работе должна быть востребованной и чувствовать самореализацию. Конечно, всё должно быть в меру. Очень занятая девушка в семье — это горе. Если хочется жить в достатке, то надо дать это сделать мужчине, и работа тогда не будет забирать много энергии. После работы должна быть приятная усталость, как после похода в зал.
Какой он — идеальный работник?
Главное — быть собой. Не надо никого копировать и изображать. В роли диджея можно ориентироваться на лучших, но при этом создавать собирательный образ. При этом если нет знаний в какой-то сфере, то лучше ее не затрагивать. Нужно быть смелым и уверенным в себе человеком, однако это может прийти не сразу, через трудности. Без языка тоже никуда, нужно иметь хороший словарный запас. Обязательно надо быть пунктуальным и логичным человеком.
На радио все просто: либо да, либо нет. Время покажет твоё ли это.
Условия работы. Кто может работать на радио, сколько часов?
Есть несколько видов диджеев, и у каждого своя программа. Оптимальное время работы составляет 3—6 часов, больше уже не имеет смысла, только если мы не говорим о ночном диджее.
При этом возраст не важен, должна быть осознанность. Я бы сказала, что идеально начать в 19–20 лет, хотя можно и в 16 лет. Для работы подходит любой возраст, но в 40 лет человек, возможно, уже не сможет подстроиться так, как это сделает 19-летний. Должны постоянно гореть глаза и надо быть открытым, ”зелёным” для нового. Очень важен также голос, поскольку у каждой станции есть определенный формат. Должны отсутствовать ненужные звуки при разговоре, голос должен быть приятным.
Какие этапы проходит новичок?
Прежде всего обучение — знакомство с программным обеспечением. Все очень доступно. Далее идёт знакомство с техникой: компьютеры, наушники, пульт. Все должно делаться автоматом. Первые эфиры проходят нервно. После, лучше всего, их отслушивать и сразу исправлять ошибки. Первое время текст уже написан на листе, планшете и нужно понимать, что есть точный тайминг. Во время линейного эфира максимальное время на ”личные мысли” — 15—30 секунд. Максимально 40, но не больше, ведь люди на радио слушают музыку, а не диджея. Проработав полгода, происходит ощущения ”расслабления”, начинается время для креатива. В этот момент можно уже стать ”своей” для слушателей и получить их признание. После этого идёт фантазия, поскольку все шаблоны и технические знания уже есть.
Как проходит твой рабочий день?
Раньше я приходила за полтора часа, чтобы приготовиться. Я работаю с 15-19.00, и это очень хорошее время, когда люди уже проснулись и едут домой после работы. Сейчас я прихожу за 15-20 минут. Уже нет записанных заранее текстов, просто передаю настроение людям. Миксую музыку, ставлю джигнлы (звук DFM). Придумываю, когда выходить и что сказать, поскольку мне скучно работать по строгому графику. Я не хочу, чтобы человек точно знал, что я выйду в эфир именно сейчас, я делаю это неожиданно. Когда начинается интерактив, с 17-19.00, то появляться нужно примерно в одно и то же время изо дня в день, чтобы человек был готов звонить и общаться. Я расслабленная на работе и, возможно, именно поэтому я симпатична людям.
В эфире я максимум 40 минут, в остальное время слушаю музыку, готовлюсь к выходу. Мне важно контролировать процесс, что происходит, почему так. Было время, когда сидела до 11 вечера, проводила свои выходные на работе, чтобы разобраться, как попадает в эфир музыка и собирается плейлист.
Расскажи об основных плюсах работы.
В этой работе есть много плюсов. Человек постоянно живёт в музыке и общается с людьми. После определенного времени приходит узнаваемость и ”ты непросто какой-то диджей”. Благодаря этому, у меня есть три дополнительных источника дохода. Дисциплина тоже является важным плюсом, ведь за короткое время можно действительно успеть многое. В такой работе постоянно происходит движение информации, например, я много чего знаю о музыке и ее создании. Работа занимает не так много времени — это же идеально. Также есть возможность ходить на разные мероприятия и знакомиться с артистами.
А теперь познакомишь нас с минусами?
Минусом будет график. Нельзя просто так взять выходной. Это безответственно перед слушателями. Я должна быть на работе в 15.00, никак иначе. Надо быть всегда в хорошем настроении, даже если что-то произошло. Нельзя быть ”грустным” диджеем.
Достаточно ли оплачивается эта работа?
В этой работе есть фиксированная ставка. На радио можно получать от минимальной зарплаты до средней по Эстонии, смотря, что делает диджей. Минимальная зарплата идет в начале работы, после личного роста растет и зарплата. Мне хватает данной зарплаты, работая диджеем, я могу покрыть базовые счета.
Важно ли разбираться в музыке, чтобы стать успешным диджеем на радио?
Не важно, но это будет плюсом для диджея. Каждая песня подписана, и слушателю не надо постоянно говорить, что это было/кто певец. Информация о музыке нужна, чтобы как-то пошутить, что-то добавить интересное, но это больше по желанию.
Как выбирается музыка, есть ли заранее заготовленный плейлист?
Прежде всего, есть формат станции. У нас dance и, следовательно, у нас играет pop, dance, club music. Музыка и выбирается, учитывая наш формат. Плейлист заранее программируется за час до следующего дня — к полуночи. У нас очень жесткие рамки, в соответствии с которыми составляется плейлист. Они заранее придуманы программным директором и в них происходит ротация, все делится по категориям. Допустим, сначала идет хит, потом русская и так далее. Все постоянно видоизменяется, и вручную исправляются ошибки. Свое вставлять нельзя, поскольку нарушается порядок песен. Медиатека должна исправно работать по формулам.
Не было ли страшно в первый раз выходить в эфир?
Если страшно, то надо точно делать. Конечно, будут падения, и не один раз, но это не повод бросать. Первое время, данное явление — норма. С каждым выходом будет получаться все лучше и лучше, главное прорабатывать ошибки и совершенствоваться дальше. Если что-то пошло не так, то не надо паниковать, стоит далее не ошибаться. Если же ошибка смешная, то можно ее обыграть.
Расскажи о каких-нибудь интересных случаях, которые происходили в эфире
Я пыталась вспомнить что-то определенное, но каждый день полон случаями. Самое крутое — это обратная реакция людей в виде шутки, интересной идеей. Было, и когда бросали трубку во время игры, но сразу же находятся те, кто моментально звонит. Самое важное: какой диджей, такие и слушатели. Никто не будет звонить и ругаться/оскорблять, если диджей себе такого не позволяет и не вызывает в людях негатив. От моего настроения ко мне тянутся такие же люди.
Как попасть на радио?
Не надо искать вакансии, если хочется попробовать, просто написать самому. Далее с тобой связываются, и уже на собеседовании смотрят, как ты общаешься, с какой манерой. После идут пробные эфиры, и если после них все хорошо, то тебя берут.
Что можешь посоветовать тем, кто хочет попасть или только начинает? Как перебороть себя, полюбить свой голос?
Страх — это самое важное. Это нормально, чувствовать страх перед чем-то новым, нестандартным, стоит просто попробовать. Должна быть обязательно логика и цель выступления, надо разбираться в указанной теме.
Если надо, то все сделаешь, неважно боишься ли ты. Внутри должна быть мотивация и желание. При этом надо оставаться самим собой и не пытаться переделывать себя под какой-то формат.
Какие самые частые заблуждения о работе на радио?
”Диджей сам ставит музыку”. Это миф и все придумано уже за диджея.
”Кто-то пишет выходы”. Мы не читаем по сценарию, все идет из своей собственной головы.
”Звонят пьяные, неадекватные люди”. Такое происходит раз в год от силы, и опять же, все зависит от настроя диджея.
”Крутится одно и то же”. Радио по-прежнему задает тренды, и определенные треки обязаны постоянно крутиться, поскольку они являются хитами.
Опиши свою работу одним словом.
Кайф.
Случается разное, но для меня это ерунда. Я люблю работу, слушателей и получаю удовольствие от процесса.
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