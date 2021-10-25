Надо быть всегда в хорошем настроении, даже если грустно: диджей на радио рассказала о своей профессии

Радио — это улей, в котором жужжит весь мир (К.Эвон).

Как часто вы слушаете радио? Я уверена, что многие — практически каждый день. Но что же мы в действительности знаем о профессии радиоведущих и диджеев? Об этом нам расскажет Лола, диджей на DFM.

Как бы ты описала свою работу?

Эта работа творческая, разнообразная и дарит уверенность. Она раскрывает человека, бывает непредсказуемой. К работе на радио невозможно привыкнуть, постоянно что-то происходит и меняется. Инициативность также важна для этой работы.

Сколько ты этим занимаешься и как пришла идея работать на радио?

Это случилось неожиданно. В один момент села в машину и услышала, что по DFM играет музыка, которая мне нравилась. Нигде больше её не крутили, и я удивилась этому.

Поскольку я постоянно кручусь в медиасфере, я решила сама им написать. В тот момент думала, что меня поставят редактором новостей и буду я ”третьим звеном”. Мне ответил программный директор, который хотел услышать мой голос. Я подалась на радио, и в тот момент они не искали диджея. Но внутри у меня есть личная установка: ”зачем ждать, если можно это сделать сейчас?”. Я отправила своё шоу на YouTube и наступила тишина, длиною 2 месяца. Я продолжала жить и вдруг мне приходит предложение о встрече.

Если это действительно твоё, не надо биться обо все стены, твое липнет к тебе. Я согласилась, но не воспринимала это серьёзно, однако сейчас от этой работы горят глаза. На данный момент я работаю уже 2 года.

Я обучалась 4 дня и это, наверное, самый быстрый срок обучения, про который я слышала. Мой первый эфир длился примерно два часа и никакого провала не было. Конечно, я заранее подготовилась: сделала фото плейлиста, текст был на планшете, речь заранее подготовила. Так было первые 4 месяца и об ”импровизации” речи и не было. Это нормально, но мне не нравилось ощущение страха перед эфиром, и я начала экспериментировать, больше открываться. Как итог, страх пропал и стало намного легче.

Что для тебя мотивация — приходить на работу?