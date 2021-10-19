19.10.2021, 09:24
ВИДЕО | Любопытная лиса парализовала игру в Эстонской футбольной лиге
Матч между командами "Выру Хелиос" и "Нарва Транс — U21", состоявшийся в воскресенье в четвертом дивизионе Эстонии, несколько раз прерывался из-за … лисы.
Судя по описанию под видео на Youtube, животное пришлось прогонять трижды, прежде чем игра была завершена. После первого случая она вернулась через две минуты, а потом через пять минут.
Лисица живет недалеко от арены "Баррус" и часто появляется во время тренировок. А в матче победила молодежь "Нарва Транс — U21" — 2:1.