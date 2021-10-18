Выборы 2021
18.10.2021, 17:44

В ходе местных выборов полиция получила около 100 сообщений о возможных нарушениях

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Politseibuss
Politseibuss
Foto: Taavi Sepp
По всей Эстонии на прошлой неделе, когда проходили муниципальные выборы, полиция получила около 100 сообщений о возможных нарушениях, в основном они касались возможного оказания давления на голосование, когда избирателям предлагали алкоголь, сигареты и деньги, пишет rus.err.

"Например, были сообщения, что при голосовании за конкретного кандидата людям предлагали алкоголь и сигареты. Также было несколько сообщений, что кто-то предлагает транспорт до избирательного участка и просит голосовать за себя. Были и сообщения о том, что за голосование за конкретного кандидата предлагали и деньги. По части этих сообщений мы уже выяснили обстоятельства, но часть случаев еще проверяется. Также были сообщения об изрисованных или испорченных предвыборных плакатах и по этим сообщениям было начато около 10 делопроизводств о проступке", — сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

В основной день выборов, 17 октября, полиция работала в усиленном составе, в плане общественного порядка ситуация у избирательных участков была спокойная.

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