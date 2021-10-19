В Греции зажгли олимпийский огонь зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

Из-за распространения коронавируса мероприятие организовали без зрителей. На нем присутствовали президент МОК Томас Бах, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос и другие официальные лица.

Во вторник, 19 октября, олимпийский огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом афинском стадионе "Панатинаикос". Затем огонь доставят специальным чартерным рейсом в Пекин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.