Правда ли, что в 1941 году Лазарь Каганович приказал взорвать Московский метрополитен?

Вот что сообщает об этом эпизоде проект Arzamas: ”Когда 15 октября 1941 года немцы вплотную подошли к Москве, Каганович отдал приказ закрыть и уничтожить метро, чтобы оно не досталось врагу. 16 октября город погрузился в панику, и метро впервые за свою историю не открылось. Однако уже к вечеру стало понятно, что Москву удастся отстоять, и приказ об уничтожении отменили”.

Для начала поймём, что представлял собой Московский метрополитен к октябрю 1941 года. Транспортной системе, без которой сейчас невозможно представить жизнь в столице, на тот момент исполнилось всего шесть лет, и её схема была на порядок скромнеe сегодняшней.

Тем не менее к началу Великой Отечественной пассажиропоток Московского метрополитена составлял около 1 млн человек в день, что для города, из которого совсем недавно исчезли последние конные извозчики, было огромной цифрой.

Что касается Лазаря Кагановича, то он имел самое непосредственное отношение сразу к трём вещам. Во-первых, Московский метрополитен был его детищем и даже долгие годы носил имя ”железного Лазаря”. Во-вторых, начало войны застало Кагановича на посту наркома путей сообщения. В-третьих, вскоре после начала войны Каганович возглавил новосозданный Совет по эвакуации при СНК СССР, а позднее был одним из его активных членов. Таким образом, определённые полномочия принимать радикальные решения у Кагановича были. Но были ли основания?