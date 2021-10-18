Марек Рейнаас: вроде наилучшая химия чувствуется между центристами и социал-демократами

В то же время Марек Рейнаас утверждает, что Eesti 200 не станет создавать с пятью другими прошедшими в горсобрание партиями коалицию.

- Господин Рейнасс, таким заявлением Eesti 200 как бы сватается к Центристской партии?

- Это абсолютно не отвечает истине. У нас утром прошло собрание правления, где мы обсудили политическую ситуацию. Во первых, есть факт, который является для горожан позитивным — приход Eesti 200 в политику. В Таллинне будет коалиционная горуправа. Теперь возникает вопрос — какая это будет коалиция? Глядя на ценности и принципы, ясно, что в Таллинне Eesti 200 за руку с EKRE во власть не пойдет.

- На утреннем собрании стало ясно, что ценности не совпадают?

- На самом деле мы и раньше говорили, что сотрудничество с EKRE является для нас невозможным.

- Если примерить пиджак политолога — какая коалиция наиболее вероятна?

- Таллинн — город европейских и демократических правил поведения, где победитель выборов мог бы иметь возможность формировать коалицию. Центристская партия должна привыкнуть к мысли, что в Таллинне больше никогда не будет единовластие одной партии.

Если вы спросите мое личное мнение, то за последнюю неделю было чувство, что самая лучшая химия — между Центристской партией и соцдемами. Конечно, нельзя исключать коалицию между партнерами по Тоомпеа — Центристской партией и Партией реформ.

- В чем эта теплота между Центристской партией и социал-демократами выразилась?

- Если проследить за дебатами, то социал-демократы были той партией, которая очень осторожно выбирала слова, когда речь шла, например, о стиле управления Центристской партии и коррупции.

- Как можно истолковать поведение Михаила Кылварта, который говорит, что не планирует брать инициативу при формировании коалиции?

- Как господин Кылварт, так и Центристская партия должны привыкнуть к мысли, что в Таллинне больше нет их единоличной власти. Жители дали об этом ясный знак. Мяч в их руках, и почти что обязанность быстро создать коалицию.

- Если приглашение поступит вам, сядите за один стол?

- Мы будем самыми последними, кто может ждать такого приглашения. Eesti 200 самым ясным образом сказала, что Таллинн управляется очень плохо. Наша цель — не вести переговоры по поводу городских рабочих мест, мы хотим принести настоящие изменения. Это явно не то, чего хотят Центристская партия и Кылварт.