От тренировок можно набрать вес? Фитнес-тренер объясняет досадный парадокс

О да! И такое бывает… кстати, не редко

Тут речь пойдёт о интенсивных, жиросжигающих и кардио тренировках.

Итак, как можно потолстеть от тренировки?



На кардио и жиросжигающей тренировке ты тратишь энергию. Но есть обратная сторона.

От большого количества кардиотренировок повышается гормон стресса, он свою очередь задерживает воду — есть риск стать таким "опухшим хомячком".

Часто люди переоценивают количество сожжённых калорий во время кардиотренировки. Исследования показывают, что если ты не профессионал, то сжигаешь ты на тренировках не так много, как показывают твои спортивные часы.

После интенсивной тренировки повышается аппетит. Иногда хочется съесть всё, что не прибито. В голове зелёный свет — почему бы не поесть, ведь ты потренировался. И дальше съедается, как правило, больше, чем потратилось на тренировке

Тот же довольный хомяк в голове говорит тебе: сегодня можно побольше полежать на диване, тренировка же сделана. И ты автоматически в течение дня двигаешься меньше. Ходишь меньше, моргаешь реже. А если ещё и мышцы болят, то твои движение вообще скованны. Как результат — трата энергии твоим телом в течение дня на бытовую активность сильно падает. Бывает даже падение калорий за счёт активности больше, чем твой выигрыш калорий на тренировках.

Понятна логика? За час кардиотренировки потратили чуть больше калорий, а потом весь день ходили как сомнамбула, но хорошо поесть не забывали.

Как же быть? Рекомендации для новичков



1. Я рекомендую быть очень аккуратными с кардио, менять его на прогулку быстрым шагом минимум час в течение дня. В перерасчете на шаги — это 15 000 шагов.

2. Сбалансировать питание. Ничего не может быть хуже резких кардиотренировок и сильного дефицита в питании. Зажор гарантирован.

3. Выкинуть из головы идею быстрой потери веса. Внедрять здоровые привычки постепенно. По утрам делать 10 минут легкую зарядку.