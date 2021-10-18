Доктор Аркадий Попов расскажет пожилым жителям Ласнамяэ о COVID-19

””Золотая осень в Ласнамяэ” — это отличная возможность получить новые знания по разным темам и насладиться киноискусством. В этот раз на лекции пойдет речь о теме, которая в последние годы сильнее всего изменила мир — будем говорить о сути COVID-19. У участников будет возможность задать свои вопросы и узнать подробнее, как защитить себя и других от этой болезни”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Лекция, которая пройдет 19 октября, будет посвящена коронавирусу и связанным с ним рискам, и ее прочтет руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов. Лекция на эстонском на схожую тему пройдет в тот же день в 11 часов и ее прочтет член правления Общества семейных врачей Эстонии доктор Кармен Йоллер. Вход на лекции свободный и предварительная регистрация не требуется. Лекции проходят в Культурном центре ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22).

”Также мы хотим предложить культурный досуг в виде показов новых фильмов. Я надеюсь, что пожилые жители Ласнамяэ тепло примут цикл мероприятий ”Золотая осень” и найдут в программе что-то себе по душе. Например, на следующей неделе 26 октября в 11 часов состоится показ американского фильма ”Верхом на орле” в жанре комедии и драмы”, — добавил Свет.

Киносеансы идут в кинотеатре Apollo в торговом центре Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4, второй этаж). Фильмы показываются с эстонскими и русскими субтитрами. Для бесплатного просмотра фильма необходима предварительная регистрация по телефонам 645 7702 или 645 7719 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

Информацию о дальнейшей программе мероприятий в рамках цикла ”Золотая осень в Ласнамяэ” можно будет найти на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae.