РЕЦЕПТ | Шакшука — идеальный завтрак, когда привычные блюда уже надоели

Это типичный израильский завтрак, представляющий из себя яичницу на овощной подушке. Мой рецепт немного адаптирован под наш рынок, на котором сложно купить аутентичные для шакшуки специи.

Ингредиенты:

Яйца куриные — 4 тк

Протертые помидоры — 400 г

Сладкий перец — 1 тк

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1/2 луковицы

Зира и паприка по вкусу

Оливковое масло/сливочное масло для обжаривания

Кориандр для сервировки

Пита для подачи

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок, а перец порубите кубиками.

Разогрейте на сковороде оливковое/сливочное масло и обжарьте лук до прозрачности, затем к луку добавить чеснок и томите еще минуту-две, а после добавьте сладкий перец и оставьте на огне в течение нескольких минут.

Затем добавить специи: зиру и паприку. С зирой надо быть аккуратным- эта специя с очень интенсивным вкусом. Я кладу примерно 1/2 чайной ложки зиры и одну чайную ложку без горки паприки. Прогреваем специи и после этого добавляем томаты. Тушите, помешивая, в течение 7-10 минут. Чтобы снизить кислотность томатов, можно добавить немного мёда. Перед тем как влить яйца посолите , поперчите, попробуйте — если все устраивает, оставьте так, если нет, добавьте соли, мёда или перцу, если вам чего-то не хватает.

В готовой смеси сделайте небольшие углубления и в них вылейте яйца.

Готовьте, пока белок не станет белым, а желток останется жидким. Я так же люблю немного вмешать белок в соус. За это время соус чуть выпарится. Но следите за тем, чтобы он не выпарился совсем — иначе шакшука подгорит.

Готовую шакшуку снимите с огня, перед подачей посыпьте свежей кинзой.

Есть ее нужно с подсушенной питой, а подавать прямо в сковороде. Будет здорово если она у вас чугунная.

Начинайте наслаждаться!

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