Футболисты ”Тоттенхэма” спасли жизнь фаната на матче АПЛ с ”Ньюкаслом”

На 40-й минуте защитник ”Тоттенхэма” Серхио Регилон подбежал к арбитру Андре Марринеру и показал на трибуны. Оказывается, там кому-то стало плохо. Эрик Дайер в это же время просигнализировал медицинскому штабу ”Тоттенхэма”, что нужна помощь — к месту побежал клубный врач Пол Каттерсон с дефибриллятором.

”От трех очков всегда радостно, но для меня этот человек важнее. Мне сказали, что он в порядке, в стабильном состоянии. Я увидел, как болельщики размахивают руками, заметил лежащего человека, понял, что что-то не так. Я посмотрел на судью, и он остановил матч. Думаю, что сейчас все в порядке. Это было очень странно. Я видел лежавшего человека, я нервничал, потому что не хотел видеть это”, — приводит слова Регилона BBC Sport.