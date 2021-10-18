Бросьте его в кофе! И еще три рецепта с лапландским сыром

Juustoleipä сладковатый на вкус и скрипит на зубах. Такой сыр традиционно делают в Лапландии и в финских регионах Остроботния и Кайнуу. Раньше его готовили только летом и осенью, когда было молоко. Сейчас изготавливают на небольших молочных заводах и продают круглый год,.

В Финляндии я видела его во всех крупных супермаркетах — и в Оулу, и в Хельсинки, и в Лаппеенранте. В больших магазинах — по несколько вариантов разного размера и толщины, разных производителей. В некоторых регионах России фермеры тоже производят этот сыр.

Как делают лапландский сыр



Молоко нагревают и добавляют сычужный фермент для отделения сырной массы от сыворотки. Массу собирают и раскатывают в виде лепешки толщиной 1 см. А затем запекают, как хлеб, в печи или духовке. Сыр готов, когда на поверхности появляются коричневые пятна.

Сыр едят свежим или подсушивают — тогда он может храниться до года. В магазинах же обычно продают свежий сыр, у него срок хранения 1–2 недели.

Как его есть? Традиционные и новые рецепты



Способ 1. Накрошите в кофе Сыр нарежьте кубиками, бросьте в пустую кружку и залейте крепким горячим кофе. Можно добавить щепотку сахара. Когда я впервые пробовала такой кофе, то думала, что сыр станет липким или расплавится, но кубики не потеряли свою форму. Они приобрели вкусный кофейный привкус. Так что вылавливайте кусочки сыра один за другим в горячий кофе и отправляйте в рот.

Это старый и когда–то распространенный в Лапландии способ. Впрочем, и сейчас есть любители именно так употреблять этот сыр. В идеале кофе с сыром пьют из кружек, сделанных из березового капа (это огромные наросты на стволе).

Способ 2. Подогрейте и съешьте с вареньем

Этот рецепт также традиционный, он популярен до сих пор.

Сыр предварительно подогрейте на сковородке или в микроволновке. Ешьте с вареньем, в идеале — с морошковым. Я пробовала с черносмородиновым — понравилось, а с толченой брусникой не пошло. Эксперементируйте!

Способ 3. Запеките со сливками