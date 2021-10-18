Раймонд Кальюлайд: коалиции против центристов и Кылварта не будет

Я благодарю всех жителей Таллинна, которые пришли на выборы и проголосовали за социал-демократов! Мы довольны результатами выборов и готовы следующие четыре года отстаивать интересы наших избирателей и работать во благо Таллинна.

Победителем муниципальных выборов в Таллинне стала Центристская партия. Первый номер Центристской партии, мэр Михаил Кылварт также получил очень мощный личный мандат для продолжения работы на посту руководителя Таллинна.

В этой ситуации социал-демократы считают для себя невозможным участвовать в коалиции против победившей на выборах партии. Я заявляю однозначно: коалиции против Центристской партии и Кылварта не будет.

Тем более что практически невозможно представить себе сотрудничество между партиями с таким разным мировоззрением.

Коалиция из пяти участников и с минимальным перевесом голосов не смогла бы обеспечить эффективное управление Таллинном. Новая мэрия должна незамедлительно начать действовать. Коронакризис с каждым днем набирает обороты, и многие таллиннские семьи и предприятия испытывают серьезные трудности.

Впереди сложная работа по составлению бюджета города на следующий год, учитывая рост цен. Также нужно не терять время и идти дальше с важными инвестициями, например, такими как Таллиннская больница.

В этой ситуации мы не считаем возможным участвовать в политических играх и интригах, целью которых было бы отстранить от власти победителя выборов.

Так было сделано в 2019 году, и это было неправильно.

Так что Центристская партия может взять на себя инициативу и заняться формированием правящей коалиции. Это — в интересах всех таллиннцев.

Еще раз благодарю всех избирателей Социал-демократической партии!