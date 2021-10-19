Как строили Национальную библиотеку и почему она так похожа на Горхолл?

Сегодня мы отправимся в Национальную библиотеку Эстонии, которую начали строить в 1986 году, то есть еще в советский период. Завершилось строительство только в 1993, то есть уже в независимой Эстонской Республике.

Здание спроектировал архитектор Райне Карп, тот самый, благодаря которому в нашем городе появился Горхолл. Присмотритесь к обоим зданиям, они и правда похожи!

Не всё шло гладко во время строительства. Например, для снабжения библиотеки электричеством нужно было проложить под землей два дополнительных километра кабеля. Работы ожидались сложные, ведь необходимая трасса проходила по улицам, где и без того было полно различных подземных коммуникаций, а значит — рыть надо было вручную. Работников не хватало, и тогда Народный фронт попросил народ Эстонии о помощи и не прогадал! На работы на добровольных началах вышли сотни людей, справившись с задачей за один день.

Несмотря на то, что внешне библиотека выглядит неплохо, она нуждается в капитальном ремонте. Совсем скоро начнутся ремонтные работы, которые продлятся до 2025 года. На реконструкцию библиотеки уйдет около 63 миллионов евро.

В результате мы увидим современный центр с новыми открытыми террасами и множеством возможностей для проведения досуга, работы и учебы. Библиотека станет более доступной, ведь доступ на каждый этаж будет обеспечен и людям с ограниченными возможностями. Библиотека будет открыта 24 часа в сутки! Для того, чтобы оказаться в храме книги ночью необходимо будет просто зарегистрироваться.

На время ремонта Национальная библиотека Эстонии переедет в другие помещения, где будут доступны лишь самые востребованные книги. На Нарва мнт 11 (бывший Danske Bank) переедет около трех километров книг, а в ТЦ ”Солярис” уже открыто посольство библиотеки, где можно сдать книги и получить консультацию специалиста.

Кстати, самая старая книга в библиотеке датируется 1482-ым годом, а книжный лифт, проходящий через все 10 этажей, находится под охраной.