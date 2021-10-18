Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно?

Заражение коронавирусом и проявление всех симптомов заболевания, несмотря на полную иммунизацию, то есть на две прививки, относят к тем редким случаям, когда вакцина оказалась неэффективной. Но являются ли они свидетельством того, что прививаться не нужно, ведь все равно не поможет?

Нет. Часто встречающиеся в соцсетях утверждения о том, что не защитившая от заражения прививка — это доказательство слабого действия вакцин, неверны. Верно лишь то, что ни одна из имеющихся у человечества вакцин против коронавируса не обеспечивает 100-процентную защиту.

Насколько эффективны вакцины?



Согласно подсчетам немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), средняя эффективность вакцин, допущенных к применению в Германии, для людей в возрасте 18-59 лет достигла в прошедшие девять месяцев 83 процентов. Для людей в возрасте старше 60 лет — около 82 процентов. Защита от тяжелого течения болезни при применении вакцины составила для этих возрастных групп соответственно 95 % и 93 %.

При этом на полученную в результате вакцинации защиту от коронавируса влияет фактор времени. "Пока нет ни одного человека, кто был привит раньше, чем год назад. Поэтому мы не можем точно сказать, как долго действует прививка", — поясняет Кристине Фальк (Christine Falk), президент Германского общества иммунологии в интервью DW. Но что известно сейчас наверняка: количество антител спустя 6-9 месяцев после прививки снижается. "Это бы меня не беспокоило, если бы у нас не было варианта дельта, который более заразный, чем все предыдущие мутации коронавируса", — говорит Фальк.

В каких случаях прививка может оказаться неэффективной?



"Если сформированная в результате прививки иммунная защита не может с помощью антител противостоять спайковым антигенам, вирус способен преодолеть эту защиту, закрепиться в клетке и вызвать инфекцию в области носоглотки, — говорит иммунолог из института трансплантоиммунологии при Высшей медицинской школе Ганновера. — Это и есть случай, когда прививка не сработала".