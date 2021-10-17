Результаты выборов | В Кохтла-Ярве центристы потеряли треть мандатов, в горсобрание вошли соцдемы и реформисты

Если на предыдущих выборах ярвеские центристы получили 18 мандатов и обеспечили себе абсолютное большинство в местной горуправе, то теперь они собрали лишь 42% голосов, которые конвертировались в 12 мандатов. В горсобрании города, который долгое время считался вотчиной русскоговорящих политиков теперь соцдемы с Эдуардом Одинцом во главе (5 мандатов) и даже реформисты (2 мандата). Шесть мандатов ушло к двум новым избирательным блокам — Рестарт Кохтла-Ярве (4 мандата) и Прогресс (2 мандата).