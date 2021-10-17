ВИДЕО | Студия Delfi — в гостях Кая Каллас, Раймонд Кальюлайд, Михаил Кылварт и другие политики

В этом году было очень много проголосовавших электронно. Значит ли, что у центристов и EKRE будет меньше голосов?

В студии обсуждают, есть ли у центристов и EKRE потенциал на выборах в интернете.

- Какие прогнозы? - Нет смысла прогнозировать, ситуация очень отличается от всех предыдущих. Сложно что-то предсказать. - Что будет успехом для партии Реформ сейчас в Таллинне? - Конкуренция сейчас выше, так что успех определяет то, получат ли центристы половину мест или нет. - Считаете ли вы, что соцдемы и реформисты действительно провели лучше всего программу предвыборную? - Я не могу оценить объективно.

5 лет назад вы бы поверили, сто ЭКРе станет самой популярной партией? Нет, не поверил бы. Я бы не сказал, что наш народ действительно настолько умен, как говорил президент на своем выступлении.

В студии считают, что EKRE — это как новый Сависаар. Тот же стиль у Хельме. Это провокаторы.

Что пожелаете читателям Дельфи? Благодарю всех тех, кто голосовал и вступал в дискуссии.

Какой результат вас бы устроил? Для нас важно, чтобы как можно больше было представителей соцдемов в различных органах самоуправления. Самый большой страх был, что будут очень неактивные выборы. Я думаю и хотел бы, чтобы в столице будет коалиционное правительство и новое городское пространство.

- Я очень горд за наших людей, кампания была отличной, люди коммуницировали между собой. Много молодежи подходило и задавали много уточняющих вопросов. Видно, что выборная активность поднялась.

Также гости студии делятся мнением, что в Саку действительно неплохой кандидат, там в течение последних 4-х лет было много чего построено. Там все местные, нет людей из Риигикогу.

Популярный эстонский писатель и драматур Андрус Кивиряхк в студии Delfi: Почему избиратель остается дома? Возможно, людей далеко от Эстонии, где-то за границей. Люди не видят, что от их голоса что-то зависит.

По прогнозам у центристов есть возможность создать коалицию практически со всеми меньшими партиями. Очень высокая вероятность, что Михаил Кылварт останется при власти.

Центристы наиболее популярны в Ласнамяэ. Сейчас речь только о бумажных голосах. На втором месте EKRE, потом реформисты. EKRE пытается привлечь русских, и по предварительным прогнозам это работает.

В студии озвучивают цифры проголосовавших в режиме онлайн. Следить за подсчетом вы можете здесь.

Коррупция в Таллинне — это реальная тема? - Партия, будучи у власти много лет, рано или поздно становится более коррумпированной. В Таллинне симптомами является то, что люди ответственные за коррупционные случаи, никуда не делись. Они все при власти, просто на других должностях.

По сравнению с прошлыми выборами очень поднялись Eesti 200 и EKRE, остальные партии остались на тех же позициях.

Кто их основная аудитория? Eesti 200 меньше представлены по всей стране, люди не знают кандидатов.

У Eesti 200 довольно интересная компания и за ней интересно наблюдать. Но скорее всего результаты выборов разочаруют эту партию и будут ниже ожидаемых.

Однако в студии эксперты настроены скептически к кампании Eesti 200. А точнее к ее результатам.

- Люди рады, у нас это первые муниципальные выборы по всей Эстонии. - Что можете сказать об активности на выборах? - На муниципальных выборах избиратели никогда не были особенно активными, но в этот раз, кажется, люди выражают больше мнений. - Были ли вы сегодня на улице? - У нас не было настолько активной кампании в день выборов, но мы благодарили людей за их выбор и вывестли плакаты.

Интересно, как пойдут дела у центристов, и какой будет таллиннская коалиция, если она, конечно будет. Плохой вариант — если у центристов коалиции не будет. Все зависит от того, как будут распределены силы.

Подождем результаты, пока сложно сказать. Однако стало больше молодой аудитории, и даже несмотря на то, что EKRE призывает не голосовать в интернете, их избиратели все равно голосуют.

Журналист Delfi Вилья Кийслер считает, что это была одна из скучнейших предвыборных кампаний.

"Некоторые партии даже не выбрали себе новый лозунг, все с тем же, что было на предыдущих выборах", - говорит она.

Янек Мяги утверждает, что помимо Кылварта просто не было достойной альтернативы на пост мэра Таллинна.

Корреспондент Delfi в гостях у партии EKRE в Chicago.

- Здесь настроение как на похоронах, почему?

Мартин Хельме: думаю, что консервативы - те, кто должны в понедельник идти на работу. Кампания была долгой, люди общаются, спокойно обсуждают.

Танцы будут?

Посмотрим, плейлист я составил

Пока что нет смысла предрекать что-то, подождем, пока хотя бы 50% голосов будет подсчитано

Я доволен уже тем, что у нас самые большие списки, много кандидатов. Во время короны мы были в хорошей форме.

Репортер замечает, что EKRE много говорит на темы, которые не затрагивают муниципальные выборы.

Мартин возражает и говорит, что непосредственно, образование - это в том числе тема для местной власти, даже тема электричества - все это касается именно нынешних выборов

В студии эксперты отмечают, что есть ощущение, что Мартин Хельме был уставшим. Также считают, что EKRE может вступить в коалицию с центристами в Таллинне.

Молодежный блок в программе Delfi.

Анетте, тебе 17 лет, ты впервые голосовала. Что именно важно для тебя в кандидате?

Я не могу сказать, что мне важно, чтобы кандидат был молодой. Среди знакомых так же. Есть те, кому важно, есть те, кто смотрит на общие заявления

Есть ли новые звезды в политике?

Да, обязательно, есть большое число новых лиц. Больше всего запомнились кандидаты от Реформ, то, кто и как они комментировали. Молодые, но говорят действительно, как политики.

Пугает ли эта манера?

Анетте: да, честно говоря пугает.

Молодежь не хочет идти в политику, так как не хотят себя с этим связывать.

Как партии пытались коммуницировать в молодежью?

Тикток был у центристов, у других партий были различные попытки. Но в целом я бы не сказала, что в этом году смогли достучаться до молодёжи.