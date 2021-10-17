ВИДЕО | Delfi подводит итоги выборов(25)
Популярный эстонский писатель и драматур Андрус Кивиряхк в студии Delfi:
Почему избиратель остается дома?
Возможно, людей далеко от Эстонии, где-то за границей. Люди не видят, что от их голоса что-то зависит.
Также гости студии делятся мнением, что в Саку действительно неплохой кандидат, там в течение последних 4-х лет было много чего построено. Там все местные, нет людей из Риигикогу.
Председатель соцдемов Индерк Саар делится впечатлениями от избирательной кампании:
- Я очень горд за наших людей, кампания была отличной, люди коммуницировали между собой. Много молодежи подходило и задавали много уточняющих вопросов. Видно, что выборная активность поднялась.
Какой результат вас бы устроил?
Для нас важно, чтобы как можно больше было представителей соцдемов в различных органах самоуправления. Самый большой страх был, что будут очень неактивные выборы. Я думаю и хотел бы, чтобы в столице будет коалиционное правительство и новое городское пространство.
Что пожелаете читателям Дельфи?
Благодарю всех тех, кто голосовал и вступал в дискуссии.
В студии считают, что EKRE — это как новый Сависаар. Тот же стиль у Хельме. Это провокаторы.
5 лет назад вы бы поверили, сто ЭКРе станет самой популярной партией?
Нет, не поверил бы. Я бы не сказал, что наш народ действительно настолько умен, как говорил президент на своем выступлении.
В Nordic отеле ждет итогов выборов Партия реформ. Переключаемся туда.
Бывший министр Юрген Лиги дает интервью нашему корреспонденту.
- Какие прогнозы?
- Нет смысла прогнозировать, ситуация очень отличается от всех предыдущих. Сложно что-то предсказать.
- Что будет успехом для партии Реформ сейчас в Таллинне?
- Конкуренция сейчас выше, так что успех определяет то, получат ли центристы половину мест или нет.
- Считаете ли вы, что соцдемы и реформисты действительно провели лучше всего программу предвыборную?
- Я не могу оценить объективно.
В студии обсуждают, есть ли у центристов и EKRE потенциал на выборах в интернете.
В этом году было очень много проголосовавших электронно. Значит ли, что у центристов и EKRE будет меньше голосов?
Подождем результаты, пока сложно сказать. Однако стало больше молодой аудитории, и даже несмотря на то, что EKRE призывает не голосовать в интернете, их избиратели все равно голосуют.
Затронули собеседники и перспективы Таллинна.
Интересно, как пойдут дела у центристов, и какой будет таллиннская коалиция, если она, конечно будет. Плохой вариант — если у центристов коалиции не будет. Все зависит от того, как будут распределены силы.
Маргус Цахкна на празднике Eesti 200 поговорил с нашим корреспондентом:
- Люди рады, у нас это первые муниципальные выборы по всей Эстонии.
- Что можете сказать об активности на выборах?
- На муниципальных выборах избиратели никогда не были особенно активными, но в этот раз, кажется, люди выражают больше мнений.
- Были ли вы сегодня на улице?
- У нас не было настолько активной кампании в день выборов, но мы благодарили людей за их выбор и вывестли плакаты.
Однако в студии эксперты настроены скептически к кампании Eesti 200. А точнее к ее результатам.
У Eesti 200 довольно интересная компания и за ней интересно наблюдать. Но скорее всего результаты выборов разочаруют эту партию и будут ниже ожидаемых.
Кто их основная аудитория?
Eesti 200 меньше представлены по всей стране, люди не знают кандидатов.
По сравнению с прошлыми выборами очень поднялись Eesti 200 и EKRE, остальные партии остались на тех же позициях.
Коррупция в Таллинне — это реальная тема?
- Партия, будучи у власти много лет, рано или поздно становится более коррумпированной. В Таллинне симптомами является то, что люди ответственные за коррупционные случаи, никуда не делись. Они все при власти, просто на других должностях.
В студии озвучивают цифры проголосовавших в режиме онлайн. Следить за подсчетом вы можете здесь.
Центристы наиболее популярны в Ласнамяэ. Сейчас речь только о бумажных голосах. На втором месте EKRE, потом реформисты. EKRE пытается привлечь русских, и по предварительным прогнозам это работает.
По прогнозам у центристов есть возможность создать коалицию практически со всеми меньшими партиями. Очень высокая вероятность, что Михаил Кылварт останется при власти.
Журналист Delfi Вилья Кийслер считает, что это была одна из скучнейших предвыборных кампаний.
"Некоторые партии даже не выбрали себе новый лозунг, все с тем же, что было на предыдущих выборах", - говорит она.
Янек Мяги утверждает, что помимо Кылварта просто не было достойной альтернативы на пост мэра Таллинна.
Корреспондент Delfi в гостях у партии EKRE в Chicago.
- Здесь настроение как на похоронах, почему?
Мартин Хельме: думаю, что консервативы - те, кто должны в понедельник идти на работу. Кампания была долгой, люди общаются, спокойно обсуждают.
Танцы будут?
Посмотрим, плейлист я составил
Пока что нет смысла предрекать что-то, подождем, пока хотя бы 50% голосов будет подсчитано
Я доволен уже тем, что у нас самые большие списки, много кандидатов. Во время короны мы были в хорошей форме.
Репортер замечает, что EKRE много говорит на темы, которые не затрагивают муниципальные выборы.
Мартин возражает и говорит, что непосредственно, образование - это в том числе тема для местной власти, даже тема электричества - все это касается именно нынешних выборов
В студии эксперты отмечают, что есть ощущение, что Мартин Хельме был уставшим. Также считают, что EKRE может вступить в коалицию с центристами в Таллинне.
Молодежный блок в программе Delfi.
Анетте, тебе 17 лет, ты впервые голосовала. Что именно важно для тебя в кандидате?
Я не могу сказать, что мне важно, чтобы кандидат был молодой. Среди знакомых так же. Есть те, кому важно, есть те, кто смотрит на общие заявления
Есть ли новые звезды в политике?
Да, обязательно, есть большое число новых лиц. Больше всего запомнились кандидаты от Реформ, то, кто и как они комментировали. Молодые, но говорят действительно, как политики.
Пугает ли эта манера?
Анетте: да, честно говоря пугает.
Молодежь не хочет идти в политику, так как не хотят себя с этим связывать.
Как партии пытались коммуницировать в молодежью?
Тикток был у центристов, у других партий были различные попытки. Но в целом я бы не сказала, что в этом году смогли достучаться до молодёжи.
Важна ли группа 16-19? Их мнение вообще влияет?
Политикам важно получить голоса отовсюду. Но при этом политики не проявляют себя активно, чтобы заполучить молодежь в избиратели. лишком умные речи и вещи, которые далеки от молодежи - все это отдаляет молодых избирателей.
Перемещаемся в Калев Spordihall
Приит Лелло комментирует систему подсчета голосов. То, почему все бюллетени свозят именно сюда. Подсчета по Ласнамяэ там ещё нет.
- В этом году было много участков в торговых центрах и возле них.
- Много ли испорченных бюллетеней?
- Есть бюллетени, на которых что-то рисуют, передают приветы, но это на выборах не главное, к сожалению.
Также председатель таллиннской избирательной комиссии добавляет:
- Мы ждем бюллетени из Мустамяэ и Нымме. Я не знаю, хватит ли меня до 11-ти, я начинаю потихоньку засыпать, если честно.
В студии тем временем считают, что в Таллинне для простого избирателя большим проблем вроде как особо и нет. Трамваи можно пустить(по Ласнамяэ, например).
Тем временем наш корреспондент заглянул на праздник Isamaa
Рийна Солман, одна из лидеров партии, отмечает:
- Люди благодарили за интересную компанию, были рады. Я думаю, что у нас дела будут лучше, чем предсказывает рейтинги.
Один из лидеров соцдемов Раймонд Кальюлайд в студии Delfi.
Раймонд Кальюлайд в студии Delfi:
- Если центристы не выиграют, получив больше половины голосов, готовы ли вы создать большую коалицию даже с EKRE?
- Сначала надо подождать результатов. Я думаю, что все партии рассматривают разные возможности и с точки зрения политики и математики. Я не думаю, что партии создадут какую-то очень большую коалицию. Мы уже видели, как такие разваливаются.
- Восемь мандатов - это хорошо?
- Первое. Мы хотим, чтобы соцдемы были представлены. Второе. Не хочется, стобы у какой-то партии было большое преимущество. Я бы сказал, что да, я доволен. Мы представлены.
- Ковид очень влиял на эту компанию, такой никогда раньше не было, - продолжает соцдем. - С одной стороны, мы говорили о насущных вопросах, о городском пространстве, для нас это основная тема. С другой стороны очень чувствуется то, как ковид повлиял на всех жителей, атмосфера очень нерадостная и давящая.
- Если центристы предложат коалицию, согласитесь?
- Ни одну власть нельзя создать, не зная сути соглашения. Предсказать нельзя, нельзя сказать 100-процентное да. Времени у нас нет, нам нужно действовать, я призываю остальных коллег не играть в политические игры, а быстро и эффективно действовать.
У центристов нет ни малейшего беспокойства относительно результатов.
Есть ли ц центристов поводы для беспокойства?
- Здесь очень много разных людей, нет такого, что присутствует высший класс. Этот вечер для всех для того, чтобы отметить окончание выборов
- Через пару часов все может поменяться?
- Кардинально точно не поменяется. Это игра нескольких процентов, но диаметрально противоположного результата не будет.
Педагог и политик Мярт Сультс:
- Дело сделано, трудности пройдены. Я сам немного в замешательстве, если честно. Очень интересный расклад голосов сейчас.
В студии Delfi премьер-министр Эстонской республики Кая Каллас.
Устали ли вы?
Да, мы даже сегодня выходили на улицы, конечно устали.
Результат сейчас удовлетворителен?
Все голоса еще не подсчитаны, но ощущения хорошие. Радует, что центристы не получат единоличную власть (в Таллинне - прим. RusDelfi).
Обстановка с короной очень сложная. С одной стороны антиваксеры, с другой быстро растущие цифры заболеваемости.
В пятницу мы встречались с премьером Латвии. Говорили очень долго обо всех этих ковид темах. Танель Кийк - отвечает за область здоровья. Если он подстверждает, что в больницах не будет перегрузки, то все данные ведь у него. У меня это вызывает вопросы, потому мы и спорим.
Почему центристы и реформисты не могут обговорить вопросы между собой, а не публично?
Конечно дело в выборах. Сначала мы переговариваемся между собой, потом уже объявляем результаты. Что происходило в пятницу, можно описать одним словом - выборы.
Кто мог потерять голоса из-за всех этих событий?
Власть сейчас наказывают за все проколы. У нас в этом смысле всё прошло не так плохо. Мы принимали много решений, который не нашли отклика. То же решение о третьей дозе, которое было принято в срочном порядке. Если люди посмотрят на реальную картину происходящего, то они увидят, что мы на высоких позициях в Европе по уровню заболеваемости. Мы хотим быть, как Финляндия, но по факту больше похожи на Латвию, Хорватию… Это вопрос не просто политики, это вопрос здоровья населения.
А вот итоги голосования в цифрах:
588 832 избирателей
313 245 голосовали с помощью бумажных бюллетеней
275 587 голосовали по интернету
1 074 046 общее число избирателей в стране
Окончательный результат электронного голосования — 273 620 голосов. Эта цифра чуть меньше предыдущей, потому что 1996 избирателей решили проголосовать сегодня с помощью бумажного бюллетеня, и поэтому их электронное голосование было аннулировано.