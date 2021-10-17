Мнение: между Россией и Эстонией разница в несколько световых лет

3. Правом голоса на муниципальных выборах в Эстонии обладают следующие лица в возрасте с 16 лет: граждане Эстонии, граждане Евросоюза, граждане третьих стран, имеющие статус постоянного или долговременного жителя, лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии и внесённые в Регистр народонаселения. Ограничение: признание судом гражданина недееспособным и отбытие тюремного наказания.

2. Регистрация кандидатов в Эстонии носит уведомительный принцип: совет партии утверждает список кандидатов и передаёт его в комиссию. Независимый кандидат просто направляет в избирательную комиссию заявление, сообщая, что согласен баллотироваться кандидатом. Сбор подписей отсутствует. Кандидаты указывают своё имя, контактные данные и адрес регистрации. Избирательные комиссии не имеют полномочий для проверки этих данных и регистрируют всех кандидатов, присваивая им номера, не позднее 35 дней до дня голосования. Кандидатом в депутаты может стать гражданин Эстонии и любой страны, входящей в Евросоюз . Есть два ограничения для получения статуса кандидата: если лицо признано судом недееспособным или отбывает тюремное наказание по приговору суда. В России действует 50 ограничений на право быть кандидатом.

В Эстонии равноправны две формы народного волеизъявления: электронное и бюллетенями. Я выбрал традиционный способ, чтобы посетить избирательный участок и понаблюдать его работу изнутри (на фото). Возле участка нарезал круги Владимир Свет — мимишный глава нашего района Ласнамяэ, крупнейшего в Таллинне и с долей русских до 90%. Глава Ласнамяэ, представляющий правящую в городе Центристскую партию, уговаривал всех пойти на выборы и раздавал пакетики гигиенических салфеток со своим светлым ликом (на фото). Возле входа на избирательный участок, расположенный в торговом центре, бодрая старушка-активистка раздавала календарики и авторучки с логотипом Центристской партии. Думаю, в России причастных к выборам людей хватил бы удар от такого беспредела. Но в том-то и дело, что между выборами в Эстонии и тем, что называют выборами в России, расстояние в несколько световых лет. Назову главные отличия.

4. Никаких ограничений при формировании избирательных фондов кандидатов, на выпуск агитационных материалов или на проведение агитации в СМИ, в помещениях или на улице не существует. С этого года наружная политическая реклама сохраняется до дня голосования. Нет понятия ”день тишины”. Нет понятия ”подкуп избирателей”: в течение всей агитационной кампании кандидаты раздают книжки, ручки, мыло, сахар, пирожки, пекут блинчики и жарят шашлыки, угощая избирателей. В Эстонии нет законов, регулирующих деятельность средств массовой информации, поэтому редакции медиа самостоятельно принимают решение о формате проведения предвыборной агитации и участниках дебатов. При этом медиа руководствуются Конституцией Эстонии, Хартией основных прав человека ЕС и Кодексом журналистской этики.

5. Статус наблюдателя на выборах в Эстонии может получить любой человек в уведомительном порядке, пришёл на участок, сказал: меня зовут…, я хочу быть наблюдателем. И будь им. В России статус наблюдателя регулируется тремя статьями закона и включает 26 пунктов, половина из которых — ограничения статуса наблюдателя.

6. В Эстонии список избирателей ведётся в электронном виде. Поэтому с этого года избиратель может проголосовать на любом участке в своей волости, в городе, или в районе Таллинна. Это и есть ”мобильный избиратель”. Никакого открепительного удостоверения, как в России, получать не нужно.