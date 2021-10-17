Репинский не исключает коалицию в Йыхви с EKRE

"На самом деле я заснял видео и выложил его в TikTok — уже больше 12 тысяч просмотров там. Видео о том, что мы ищем тех, кто покупал голоса. Действительно, такая информация неоднократно приходила, и учитывая, что в Ида-Вирумаа явка довольно низкая, каждый купленный голос здесь имеет вес" — прокомментировал Репинский информацию о возможном подкупе избирателей.