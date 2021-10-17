17.10.2021, 17:48
Житель Кохтла-Ярве: проголосовал по просьбе друга за его маму. Ее имя не знаю, знаю только номер(9)
На избирательном участке в Кохтла-Ярве в здании горуправы уже отдавший свой голос за одного из кандидатов Алексей говорит, что на избирательный участок пришел по просьбе своего друга.
”Это не мой выбор, — признает мужчина, который поясняет, что никакого вознаграждения за это не получил. — Друг попросил проголосовать за его маму”. При этом Алексей не стал называть кандидата, за которого проголосовал, поясняя, что это секрет.
”Имя сам не знаю, знаю только номер”, — добавляет он. Алексей уверен, что в городе надо многое менять. По его словам, мама друга занимается озеленением в Кохтла-Ярве, поэтому она может что-то изменить в городе, но не одна, а со своей командой.
”У меня двое детей, я хочу, чтобы они росли в хорошем городе. Да, пусть он маленький, но он хороший", — говорит Алексей.